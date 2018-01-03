Çin'in 8.5 tonluk uzay istasyonu birkaç ay içinde dünyaya düşecek
Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kontrolsüz bir şekilde yöründesinde ilerliyor. Yapılan son araştırmaya göre, Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlendi. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek.
- star.com.tr
Amerkian Uzay Gözetim Ağı tarafından takip edilen Tiangong-1'in düşüş bölgesi ise oldukça büyük bir alan olarak belirlendi. 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği söylenen uzay aracının, alanın büyük bir kısmının okyanuslarla kaplı olduğu ve kara kısımlarının ağırlıklı olarak insansız olduğu biliniyor. Her ne kadar belirtilen bölgelerde yaşayan insan nüfusu az olsa da büyük tehlike içerdiği düşünülüyor. Bununla birlikte Tiangong 1'in muhtemelen bir okyanusa düşeceği söyleniyor.
43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasında yer alan bölge
Ayrıca, Ocak ile Mart ayları arasında düşeceği öngörülen uzay istasyonunun düşüşünün tam olarak ne zaman olacağını ancak 6 ya da 7 saat öncesinde net öğrenebileceğiz.
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