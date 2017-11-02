Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı

Çin'de Şinhua ajansının haberine göre, Şınyang Havacılık Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ülkenin Liaoning eyaletindeki Cayhu havaalanında ilk uçuşunu yapan RX1E-A, 2 saat havada kaldı.

Yapılan geliştirme çalışmalarıyla RX1E-A'nın eski versiyon RX1E’den farklı olarak uçuş süresi artırıldı.

1 pilot ve 1 yolcu taşıyor

Ayrıca RX1E-A’ya pilot ve uçağın güvenli inişini sağlamak için paraşüt eklendi.

Hızı saatte 160 kilometreye ulaşan elektrikli uçağın bir pilot ve bir yolcu kapasitesi bulunuyor.

Avrupa ve ABD pazarına girmesi bekleniyor

Yapılan geliştirmeler sayesinde Avrupa ve ABD pazarına girmesi beklenen ülkenin ilk elektrikli uçağı, pilot eğitimi, yolcu taşıma, fotoğrafçılık ve turizm amaçlı kullanılabilecek.

Şınyang Havacılık Üniversitesi tarafından 2012’de başlanan RX1E’nin geliştirilmesi 3 yıl sürmüş ve ilk uçuşunu 2015’te yapmıştı. RX1E yaklaşık 45 dakika hava kalmış ve 3 bin metre irtifaya ulaşmıştı. RX1E için geçen yıl seri üretime geçme kararı alınmıştı. Uçağın birim maliyeti yaklaşık bir milyon yüen (yaklaşık 151 bin dolar) olarak açıklanmıştı.