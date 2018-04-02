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Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu atmosfere girdi

Çin’in kontrolden çıkan Tiengong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun atmosfere girdiği bildirildi.

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Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamaya göre, Gök Saray-1’in dünya atmosferine yerel saatle 8.15’te girdiği, düşüş yönünün ise Güney Pasifik’in ortası olduğu kaydedildi.

Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1’in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi.

Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016’da görevini tamamlamıştı. Gök Saray-1, Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkıda bulunmuştu. Çinli yetkilililer cuma günü yaptıkları açıklamada ise uzay istasyonunun hiçbir parçasının yere ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti.

Kontrölden çıkan Gök Saray-1’in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

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