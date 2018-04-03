Çin'in yapay zeka istihbaratı yakalanan suçlulara anında para cezası kesecek

Gözetim teknolojileri alanında dünyanın en büyük ülkesi olan Çin, ülkenin birçok yerinde kullandığı kamera ve yüz tanıma sistemleriyle insanların yüzlerini, isimlerini ve hükümet kimlik numaralarını bulabiliyor. Yetkililer şehrim sokaklarını devasa bir LED ekrandan gün boyunca izliyor. Şimdi Çin yapay zeka istihbarat şirketi operatörlerle birlikte çalışıyor ve suçlular yakalandıkları anda para cezasına çarptırılıyor.

Sistemin, Çin hükümetinin son birkaç yıldır inşa ettiği geniş gözetim makinesinde sadece bir çark olduğunu belirtmek gerekiyor. Yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre amacı kesin olarak kamu güvenliğini korumak ancak insanların yer ve faaliyetler hakkındaki bilgiler de 'sosyal kredi sistemi'nde kayıt altına alınıyor.

2020'de yürürlüğe girecek olan sosyal kredi sistemiyle, bireylerin her bir vatandaşın ne kadar güvenilir olduğu konusunda ulusal bir puanlama sistemine göre derecelendirilmesi amaçlanıyor. Düşük puanı olan vatandaşlar belirli işlerde ret yiyebilir, belirli hizmetler için daha fazla ödeme yapabilir ve Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre seyahat etmekten bile men edilebilirler. Fortune'a göre, seyahat kısıtlaması, terörizmle ilgili sahte bilgileri yaymaktan trende sigaraya kadar çok çeşitli suçlardan kaynaklanabilir.

Öte yandan bir hayli sinir bozucu gibi görünen sosyal kredi sistemiyle ilgili Çin hükümetinin şeffaf davranması da beklenmiyor. Başka bir deyişle hangi suçun nasıl bir cezayla karşılık bulacağı tam bir muamma. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'de ifade özgürlüğünün ve iktidar karşıtı söylemlerin cezalandırılması sebebiyle, “insan hakları için yakın geleceğin" kötü olduğunu düşünüyor. Kısaca Çin bir teknoloji ülkesi olma yolunda olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyor ancak bu gücün suistimal edilmesi hiç olmadığı kadar kolay görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz Çin'in adımları tamamen güvenliğe ve 'temiz bir toplum'a yönelik mi yoksa tamamen siyasi mi?

(Webtekno)