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Çin'in yeni İHA'sından ardarda beş başarılı atış

Aviation Industry Corporation of China (AVIC), 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Çin'in yeni geliştirilen keşif ve taarruz insansız hava aracı (İHA) Wing Loong II'un yakın zamanda yürütülen testlerde beş farklı füze tipi ile ard arda beş başarılı atış gerçekleştirdiğini duyurdu.

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İHA, şimdiye kadar sekiz farklı füze tipi ve düzinelerce bombayla atış testleri gerçekleştirdi. AVIC, testlerin tümünde yüzde 100'lük bir isabet oranı elde edildiğini kaydetti.           
 
Bu yıl 27 Şubat'ta Çin'in kuzeybatısında ilk uçuşunu tamamlayan Wing Loong II, platformun faydalı yük taşıma kapasitesi, silah sistemleri ve yer kontrol istasyonu ile iletişimini doğrulamak için uçuş testlerinden geçiyor.
 
 
Özellikle ihracat pazarı için geliştirilen ve gözlem ve keşif misyonları için tasarlanan MALE sınıfı (Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı) Wing Loong II, Wing Loong 1 İHA'nın geliştirilmiş bir versiyonu. AVIC, konseptini Eylül 2015'te Aviation Expo China'da tanıttığı İHA'nın ilk prototipini, 1-6 Kasım 2016 tarihleri ​​arasında Zhuhai'de düzenlenen Airshow China fuarında sergiledi. Wing Loong II'nin azami faydalı yük kapasitesi 400 kg ve 12 adede kadar lazer güdümlü bomba veya füze taşıyabiliyor. (C4Defence)

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