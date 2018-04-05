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Çinli araştırmacılardan ateşe dayanıklı yeni inşaat malzemesi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar 1,300 santigrat dereceye kadar dağılmadan kalan, yangına dayanıklı inşaat malzemesi geliştirdiler.

  • DHA
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Prof. Yu Shuhong liderliğindeki bir araştırma ekibi, düşük ısı iletkenliği ve yangın direncine sahip bir kompozit aerojel üretti.
 
Araştırmacılardan Yu Zhilong, “Fenol-formaldehit-reçine ve silikadan sentezlenen kompozit malzeme, parçalanma olmaksızın yüksek sıcaklıklara dayanabilir” dedi.
 
Kompozit malzemenin oldukça gözenekli ve esnek olduğu bu nedenle genişletilmiş polistiren ve cam yünü gibi mevcut yalıtım malzemelerinden daha fazla yangına dayanıklılık gösterdiğine dikkat çekildi.
 
Araştırmacılara göre, bu malzeme, duvarlarda kullanılırsa betonarme yapıların yangına bağlı çöküşüne karşı koruma sağlayabilir ve binanın tahliyesi için daha fazla zaman kazandırabilirken, aynı zamanda eski binaları yalıtmak için de kullanılabilir.
 
Araştırma sonuçları bir Alman akademik dergisi olan Angewandte Chemie'de yayınlandı.

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