Çinli astronomlar, normal bir yıldızdan 300 yüz kat daha fazla lityum zengini yıldız keşfetti
Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin Ulusal Astronomi Gözlemevinden bilim adamları, büyüklüğü güneşin bir buçuk katına ulaşan ve normal bir yıldızdan 300 kat daha fazla lityum barındıran yıldız buldu.
Chinese astronomers discover giant star rich in lithium https://t.co/clxSVRMHd7 pic.twitter.com/137jDUphJb— China.org.cn (@chinaorgcn) 7 Ağustos 2018
Dünyaya 4 bin 500 yüz ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtilen yıldızın, evrenin Büyük Patlama'dan (Bing Bang) sonraki büyüme ve genişleme sürecine ışık tutacağı kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.
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