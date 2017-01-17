Çocuğunuzun süt dişlerini atmayın!

Süt dişleri ya da 20 yaş dişleri yakın bir gelecekte ailenizdeki genetik olarak uyumlu kişilerin pek çok hastalığının tedavisinde kullanılabilecek.

Diş kök hücrelerinin farkı nedir?

Kök hücreler, insan vücudundaki tüm hücrelerin gelişimini sağlayan kaynak hücrelerdir. Kök hücrelerin sahip oldukları çoğalma ya da başka hücre çeşitlerine dönüşme özelliği, bilim adamlarını bu hücrelerin yeni kullanım alanlarını keşfetmeye itiyor. Diş kök hücrelerinin, yetişkin kök hücrelerine nazaran tam gelişmemiş ve farklılaşmamış olması sebebiyle çok fazla doku tipi oluşturma potansiyeline sahip olduklarına inanılıyor. Diş kök hücreleri; kemik, kıkırdak, kalp, kas ve sinir hücre ve dokularına dönüşebilme potansiyeline sahip olmaları bakımından da büyük önem taşıyor.

Hangi hastalıkların tedavisinde kullanıyor?

Kök hücreler çeşitli hastalıkların (Multiple scleroz, Alzheimer, Parkinson, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri, felç, göz hastalıkları, bağışıklık yetmezliği) gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmakta. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde nörolojik hastalıklar, parkinson, diyabet, kas hastalıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde de dişten elde edilecek kök hücrenin kullanılması amaçlanıyor. Diş kök hücresi, kardeşlere yüzde 25, anne babalara ise yüzde 50 oranında uyum sağlıyor.

Hangi dişlerden kök hücre elde ediliyor?

Süt dişleri ve 20 yaş dişlerinden elde edilen kök hücreler dondurularak gelecekte kullanılmak üzere kök hücre ''Diş Bankası''nda saklanabiliyor. Ancak her dişin pulpası olmasına rağmen özellikle üst ön dört ve alt ön dört süt dişi ile 20 yaş dişleri kök hücre canlılığı açısından üstünlük sağlıyor.

Çekilen dişler, bankaya nasıl ulaştırılır?

Dişler, kök hücrenin canlılığını yitirmemesi için özel solüsyonlu kit içinde diş bankasına ulaştırılır. Kitlerin içinde, çekimden sonra 15 dakika içinde dişin konulması gereken ve oda sıcaklığında 52 saat bekleyebilen solüsyon vardır.

Diş bankasının merkezi nerede ve Türkiye’de şubesi var mı?

Diş Bankası’nın merkezi, ADB’nin Boston şehrinde. 1995 yılında kordon kanından elde edilen kök hücreleri depolamaya, 2007 yılında da dişlerden alınan kök hücrelerin bankacılığına başladı. Merkezin Türkiye’de Nişantaşı’nda şubesi var.

Dişimizi saklamak için ne yapmamız gerekiyor?

Öncelikle diş çekim tarihi için diş bankasını aramanız gerekiyor. Diş bankasından gelen uzmanlar, çekim bittikten sonra imzalanan sözleşmeyi ve dişin konulacağı kiti diş bankasının Türkiye şubesine getirecektir. Gerekli evrakların oluşturulması sonrasında diş, ABD’deki merkeze gönderilecektir.

Pulpadaki kök hücrelerin yeterli sayıda olduğu ve saklanabildiği bilgisinin gelmesini takip eden altı hafta içerisinde, size özel bir kullanıcı numarasının (ID number) bulunduğu sertifikanız ve beraberinde imzalamış olduğumuz sözleşme, onaylanmış olarak iletilecek. Yaptığınız sözleşme 20 yıl geçerli olacaktır.

Kök hücrelerimizi neden saklamalıyız?

Tıpta kök hücre nakli ile tedavi edilebilen hastalıkların sayısı her geçen gün artıyor. Bu bakımdan, kök hücrelerin saklanması, ailenizin geleceği için adeta paha biçilmez bir sigorta poliçesidir. Kişilerin kendi kök hücrelerini gelecekte mümkün olabilecek tedaviler için alıp saklayabilecekleri çok az durum vardır. Diş kök hücresinin saklanması bu durumlardan biridir.