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Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi

Ülkemizin en önemli kara silahlarından olan Çok Namlulu Roketatarlar özellikleri ile büyük beğeni topluyor. Roketsan Tarafından geliştirilen Milli gururumuz T-122 ÇNRA, Fırat Kalkanı Harekatı ve PKK ile mücadelede çok sayıda hedefi imha ederek teröre adeta milli darbe vuruyor.

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Türkiye savunma sanayiinde 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyken, 15 yıl gibi kısa bir sürede dengeleri tersine çevirdi. Bu sürede önemli savunma yatırımlarına imza atan Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılığı yüzde 40 oranına kadar indirdi. 2023 yılına kadar ise savunma sanayinin tamamen yerli olması hedefliyor.
 
Bu amaçla savunma sanayiinde yerli katkı payının artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi için her geçen gün yapılan çalışmalar hız kazanıyor.
 
T-122 ÇNRA
 

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