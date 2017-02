Cumhurbaşkanı Erdoğan; teknolojiyi üretmiyorsanız değerini de biçemezsiniz

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödül töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

HENÜZ HEDEFLERİMİZİN YÜZDE YÜZÜNÜ GERÇEKLEŞTİREMEDİK

Hocalarımızı bilime ve insanlığa yaptıkları katkı için şahsım, ülkem ve milletim adtına tebrik ediyorum. Bilim insanlarımızın her birini şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bilimsel telif ve çeviri programı çerçevesinde mühendislik ve sosyal bilim alanında iki bilim insanımızı ödüllendiriyoruz. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bilimin, bilimsel çalışmalara verdikleri katkı sebebiyle Türkiye Bilimler Akademisi'nin sayın başkanı ve değerli üyelerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı olarak TÜBA, TÜBİTAK'ın projelerini, ödül törenlerini himaye etmemezin sebebi budur. Henüz hedeflerimizi yüzde 100 gerçekleştirdik diyemeyiz. Ama gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz.

ECDADIN TEKNOLOJİSİ DE BİZİM MEDENİYETİMİZİ YANSITIR

Bilim de insan içindir. Günümüzde ülkelerin ve toplumların güvenlik anlayışları köklü bir değişime uğradı. Eskiden sınırların, çıkarların korunması olarak algılanan güvenlik kavramı artık ekonomik, sosyal, kültürel tüm varlıklara yönelik tehditleri içerecek şekilde genişledi. Güvenlik döngüsünün tamamlanabilmesi için bilimden sanata, eğitimden spora, yatırımlardan medyaya kadar geniş bir alanda da mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadelede başarılı olabilmek için her alanda var olmak, öncü olmak zorundayız. Bize yakışan da budur. Her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Ecdadımızın en güzel ibadethaneleri inşa etme gayretiyle yaptığı camilerle birlikte, o camilerin inşasında kullanılan teknik ve teknoloji de bizim medeniyetimizi yansıtır.

TEKNOLOJİYİ ÜRETEMİYORSANIZ DEĞERİNİ DE BİÇEMEZSİNİZ

Siz kendi teknolojinizi kendi biliminizi üretemiyorsanız, onun kültür ve değerinde belirleyici olamazsınız. Başbakanlığım döneminde kamu kurumlarındaki bilgisayarlarda F klavye kullanılmasıyla ilgili bir genelge yayınlamıştık. Aradan geçen yıllara rağmen bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilmediğini görüyorum. Çünkü bu klavyenin teknolojisini ve kültürünü belirleyen biz değiliz. Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde dünyada iyi olan, güzel olan, faydalı olan ne varsa onu almak, kullanmak ve geliştirmek vardır. Bizde ilimde reddiye asla yoktur. Burada sorun bilgisayarın kendisinde değil; o bilgisayarın insanların hayatına nasıl gireceğini, nasıl kullanılacağını vaz eden değerler sistemidir.

AR-GE ÇALIŞANLARI 200 BİNLERİ HATTA 300 BİNLERİ BULMALI

Biz geçtiğimiz 14 yılda bilime, bilim insanlarına bilimsel çalışmalara verdiğimiz önemle bu konuda gerçekten çok önemli mesafe katettik. Şu anda biz kısa bir zaman içerisinde ulaşımda, Boğazın gerek altından gerek derinliklerinden, üstünden inşa ettiğimiz dünyada sayılı ilk beş içerisindeki gerek Marmaray gerek Avrasya, Yavuz Sultan Köprüsü'nde kendi bilim anlayışımızı dünyadaki bilim anlayışımızla özdeş haline getirdik. Onu insanımıza sunmanın bahtiyarlığını yaşadık, yaşıyoruz. ARGE harcamalarımız 2015'de 20 milyar doları aştı. Burada aslolan özel sektörün de bu ARGE çalışmalarından nasibini almaları lazım. Herşey devlet dememeleri gerekir. Bu alanda şu anda ARGE'de çalışan personel sayısı göreve geldiğimde 29 bindi, hamdolsun şu anda 122 bine yükseldi. Bu sayının 200 binleri hatta 300 binleri bulması gerekiyor.