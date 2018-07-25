Daha önce su bulunma ihtimalinin defalarca haber olduğu Mars’ta bu sefer yer altı gölü bulundu

Science Dergisi'nde yer alan makaleye göre Mart 2012 ve Aralık 2015 arasında, araştırmacılar, Mars'ın Planum Australe bölgesinde radyo dalgalarıyla yaptıkları haritalama yaptılar. Araştırmanın sonunda, Antarktika ve Grönland'daki subklastik göllere benzer bir göl olduğunu tespit ettiler.

Dergiye konuşan bilim insanları, Mars'ın güney buzullarının yaklaşık bir buçuk kilometre altında, yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan bir yer altı gölü bulunduğunu ifade etti.

Bilim adamları Mars'ın çok soğuk olduğunu, bu yüzden buz kapağının altındaki suyun donmuş olabileceğini söyledi. Suyun şimdi oluşmasının nedeni ise suda bulunan bol miktardaki magnezyum, kalsiyum ve kaya tuzlarının bir araya gelerek çözülmesi.

Büyük miktarlarda oluşan bu su gelecekte Marslı koloniciler için gerekli olabilir. Ancak bilim adamlarına göre bunun için suyu kaya tuzundan arındırmak gerekecek. Bunun maliyetinin çok fazla olacağını söyleyen uzmanlar Mars'taki suyun içilemeyeceği düşüncesini savunuyor.