Deniz haydutlarıyla mücadelede komuta Türkiye’nin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Birleşik Görev Kuvveti-151 kapsamında Aden Körfezi, Somali karasuları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğuyla mücadele görevi Japonya'dan devralındı.
Deniz haydutluğu faaliyetleriyle mücadele kapsamında oluşturulan “Birleşik Görev Kuvveti – 151″in komutası Türkiye’ye geçti.
Birleşik Görev Kuvveti-151’in (CTF-151) komutası 29 Haziran 2017 tarihinde Bahreyn’de gerçekleştirilen törenle Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri tarafından Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi.
Bahreyn’de Birleşik Deniz Kuvvetleri karargahında düzenlenen törene ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Koramiral Kevin Donegan, Japon Harekat Başkanı Tümgeneral Yutaka Masuko, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Şükrü Korlu ve ilgili ülkelerin Bahreyn Büyükelçileri katıldı.
CTF-151’in görevi Arap Denizi, Aden Körfezi, Somali Havzası ve Kızıldeniz’in güneyini kapsayan 3,2 milyon mil karelik bir alanda Deniz Haydutluğu ile mücadele faaliyetleri yürütmektir. Önümüzdeki 4 ay bu görev Türk Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecektir.(Savunma ve Teknoloji)
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