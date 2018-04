Detay Maxinet son durumu nedir Detay Maxinet'e erişim sağlanabiliyor mu soruşturma ne oldu

Çiflikbank ve Anadolu Farm’dan sonra Detay Maxinet de merak konusu oldu. Detay Maxinet erişim engeliyle karşı karşıya. Firmanın resmi sitesine mobil üzerinden ulaşılamazken masaüstü üzerinden erişim sağlanabildiği görülüyor. Soruşturması devam eden firmanın yayınlanan bir görsele göre mahkeme kararıyla erişime engellendiği iddia ediliyor. Saadet zinciri olarak işleyen sistemlere benzerlik gösteren Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet firmasının hesaplarına el konulmasıyla birlikte google üzerinden "Detay Maxinet soruşturma aşaması ne zaman tamamlanacak? Detay Maxinet soruşturma süreci nasıl işledi? Bloke işlemi uygulanmadan önce üyelere ödeme yapılıyor muydu? Detay Maxinet sistemi nasıl çalışıyor?Kullanıcılara firma tarafından gönderilen bilgisayarlar problemli mi? Detay Maxinet nedir battı mı nasıl bir sistemdir? Detay Maxinet hesapları neden bloke edildi? Detay Maxinet mağdurları paralarını nasıl alacak?" soruların yanıtları araştırıldı. Detay Maxinet adlı bir site hakkında çıkan haberlerle yeni bir Çiftlik Bank vakası mı ortaya çıkıyor konusu gündeme geldi. Detay Maxinet’e de operasyon yapıldığı ve daha fazla kişinin mağdur olmasının engellendiği konuşuluyor. BTK'ya yapılan başvuru sayısının da yaklaşık 40-50 civarında olduğunu söylemek mümkün. BTK iletişim hattından edindiğimiz bilgilere göre soruşturmayla ilgili süreç şu anda savcılık aşamasında bulunuyor. Konuyla ilgili BTK'nın şu anda müdahil olmadığı, yetkili kurumun savcılıklar olduğu önemli bir detay olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz günlerde Detay Maxinet'in hesaplarına MASAK tarafından bloke uygulanmış, soruşturmanın devam ettiği açıklanmıştı. Blokenin uygulanması sonrasında firmanın bekleyişte olduğu, soruşturma sürecinin tamamlanmasını bekledikleri öğrenildi.



Yayınlanan bu görselin doğru olduğu kuvvetle muhtemel. Fakat e-Devlet web sitesi erişim engeli sorgulama sistemi üzerinden böyle bir arama yapıldığında ''Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır.'' şeklinde bir ibareye yer veriliyor. Firmanın resmi internet sitesine masaüstü üzerinden erişim sağlanabilirken, mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanamadığı görülüyor.



Detay Maxinet'in resmi internet sitesinin şu an için kapatılması firmanın kesin kapanacağı anlamına gelmiyor. Ancak bu gelişme doğruysa soruşturma sürecinin firmanın aleyhine ilerlediğini söylemek mümkün. Önce hesaplarının bloke edilmesi, sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiri ve son olarak muhtemel bir erişim engeli kararı firmanın kapanışına giden sürecin taşlarını döşüyor.









Türkiye genelinde 40.000’e yakın üyeden sadece bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabileceklerini vaat eden sistem için MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, 26 Mart tarihinde şirketin hesaplarına bloke kondu. Şirket sitesinin erişime kapatılması için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) da yazı gönderileceği belirtildi. Savcılık tarafından bankadaki parasına geçici bloke koyulan Detay Maxinet , normalde her ayın 1 ila 5’i arasında ücretleri ödemekle yükümlüydü. Fakat bu ay bu durum biraz aksadı ve binlerce kişi hakkı olan parayı alamadı.

Bakanlıktan flaş açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan Detay Maxinet denetimi sonucunda, üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak ve mümkün olması çok güç kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamuoyunda "Detay Maxinet" ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan, "Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve "Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi"ne yapılan denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetim neticesinde, Detay Maxinet'e üye olacak kişilere sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan sürelerde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcılar kazandırılmasıyla ayrıca "tavsiye kazancı" elde edilebildiğinin anlatıldığı belirtildi.

Detay Maxinet sistemine 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 döneminde üye olan toplam 18 bin 352 katılımcıdan "Gümüş ve Altın Paket" bedeli olarak 16,3 milyon dolar toplandığı ifade edilen açıklamada, buna karşılık 5,6 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık 3,3 milyon dolar iken söz konusu sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57,6 milyon dolar tutarında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, 'Detay Maxinet V3' Programıyla gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerle sistemde yer alan üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."









Bu kapsamda konunun, değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, bakanlığın ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği belirtildi.



BTK'dan aldığımız bilgilere göre birden fazla devlet kurumu raporlama, soruşturma sürecine dahil olsa da, süreç şu anda savcılık eliyle yürütülüyor. Detay Maxinet'i soruşturmaya götüren süreç ve sonrasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Firmanın üyelik sistemi, SEO çalışması olduklarını iddia ettikleri hizmet ve diğer konularla ilgili erişilen bilgilerde süreçle ilgili bilinmezleri aydınlattı. Alınan bilgilere göre, Detay Maxinet için BİMER'e ortalama 60 kadar destek ve şikayet başvurusu iletilmiş. Halihazırda sisteme üye olan vatandaşların Detay Maxinet'in kapanmaması için talepte bulundukları, sisteme üye olan ya da olmayan vatandaşların Detay Maxinet'le ilgili şikayetlerini ilettikleri bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca bu sayıda sistemin yasal olup olmadığına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Konuyla iligli CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) bir başvuru yapılıp yapılmadığıyla ilgili sağlıklı bir bilgi bulunmuyor.







DETAY MAXİNET OLAYI NEDİR? YAŞANAN SÜREÇ...



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 aylık raporda Detay Maxinet'e ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. Firmanın saadet zinciri sistemine sahip olduğu, üyelere gönderdiği bilgisayarların aldıkları üyelik ücretinden epey düşük olduğu, SEO hizmeti iddia ettikleri çalışmanın bir tür sahte tık hizmetinden ibaret olduğuna yönelik bilgiler raporda yer aldıktan sonra MASAK harekete geçmiş, daha sonra firmanın hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştı. Konuya ilişkin soruşturmanın şu anda savcılık tarafından yürütüldüğü biliniyor.



Detay Maxinet İstanbul Bölgeler Müdürü Serkan Duymaz:



Milli Gazete olarak Detay Maxinet İstanbul Bölgeler Müdürü Serkan Duymaz, konuyla ilgili olarak gazetemize açıklama yaptı. Sürece ilişkin detaylı bilgiler veren yetkili Duymaz, Detay Maxinet'le ilgili merak edilenlere detaylı cevaplar verdi.



Bilindiği üzere firmanın hesaplarına el konuldu. Soruşturma aşaması ne zaman tamamlanacak?



Evet, hesaplarımıza bloke uygulandı. Şu anda Detay Maxinet olarak mağduruz. Bloke işleminin ardından ödemelerimizi yapamıyoruz. Hesaplarımızda şu an yaklaşık 30 milyon TL duruyor. Ödemelerimizi yapacak güçteyiz, söylendiği gibi Detay Maxinet üyelerine ödeme yapamıyor diye yayınlanan haberlerin bir gerçekliği yok. Soruşturmanın ne zaman sona ereceğine dair tarafımıza yapılan bir bilgilendirme yok.

Soruşturma süreci nasıl işledi? Bloke işlemi uygulanmadan önce üyelere ödeme yapılıyor muydu?



Bloke işleminden önce ödeme yapamadığımız gibi bir durum söz konusu değil. Ancak hesaplarımıza bloke uygulandıktan sonra ödemelerimizi yapamıyoruz ve mağduruz. Zaten üye alımımızı 16 Şubat-1 Mart tarihleri arasında dondurmuşuk. Çünkü ciddi derecede bir katılım vardı. 1 Mart sonrasında Antalya'da bir kamp gerçekleştirdik. Sonrasında ne olduğunu anlayamadığımız bir süreç işledi. Üyelerden iade talepleri geldi ve daha sonra hesaplarımıza bloke uygulandı.



Kullanıcılara firma tarafından gönderilen bilgisayarlar problemli mi?



Bir şirketle toplu alım konusunda anlaştık ve süreç böyle başladı. Diğer markalarla da çalışsak belli bir oranda böyle problemlerle karşılaşmak sürpriz olmaz. Bu problemler %10'un üzerinde değildir.





DETAY MAXİNET NEDİR?

Detay Maxinet, yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor. Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir.



Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar. Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.