Dev asteroid Dünya'ya doğru yaklaşıyor

2014-JO25 ismi verilen bu asteroidin yaklaşık olarak 650 metre çapında olduğu ve Dünya'nın 1.8 milyon kilometre uzağından geçecek. Başka bir ifadeyle bu uzaklık, Dünya'nın Ay'a olan mesafesinin beş katından azdır.

Asteroid güneşin etrafında dolaştıktan sonra Dünya'nın yakınından geçecek. 2014-J25'ler daha sonra Jüpiter'e doğru yol almaya devam edecek.

Dünya'nın yanından haftada birkaç defa daha küçük asteroidler geçer. Ancak, en son 2014 yılında Dünya'ya 5 kilometre uzaklıktan Toutatis ismi verilen bir asteroid geçmişti.

Bir sonraki olay 2027'de 800 metre genişlikte 199-AN10 ismi verilen asteroid Dünya'dan 380 bin kilometre uzaklıktan geçecek.

2014-JO25 asteroidi en son 400 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti ve bir sonraki geçişi de 2600 yılından sonra gerçekleşecek.

19 Nisan'da PanSTARRS olarak bilinen bir kuyruklu yıldız Dünya'ya yakın geçecek

19 Nisan'da gerçekleşecek olan geçiş için NASA, "Astronomlar ve amatör yıldız avcıları için olağanüstü bir fırsat" dedi.

2014-JO25 asteroidi Dünya'dan küçük bir optik teleskop ile gözlemlenebilecek.

2014-JO25 asteroidi, Catalina Sky Survey gökbilimciler tarafından Mayıs 2014'te Arizona'nın Tucson şehrinin yakınlarında keşfedildi.

NASA'YA göre, ayrıca 19 Nisan'da PanSTARRS olarak bilinen bir kuyruklu yıldız, "çok güvenli" mesafede Dünya'nın 175 milyon kilometre uzağından geçecek.

Asteroidler kayalık ve metalik malzemeden oluşmaktadır, kuyruklu yıldızlar ise genellikle daha küçük olan buz, toz ve kayalıklardan oluşur.

2014-JO25 asteroidin geçeceği tahmini güzergah