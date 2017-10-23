'DEV-A' 3 saatlik şarj ile 80 kilometre gidiyor

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından 2009 yılında kurulan Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu'nun öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde, bugüne kadar 1 güneş enerjili ve 2 elektrikli araç üretildi.

Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rıdvan Kuzlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk elektrikli otomobillerini 2014 yılında ürettiklerini, bu yıl yaptıkları ve "DEV-A" adını verdikleri elektrikli otomobilin ise öncekinin daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 85 kilometre hıza ulaşabiliyor"

Kuzlu, ilk elektrikli otomobilin maksimum saatte 70 kilometre hıza ulaşabildiğini, çalışmalarına elektrik elektronik, makine, endüstri ve bilgisayar mühendisliği programlarından öğrencilerin de destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni bir elektrikli otomobil ürettik. Bu aracımızın hızını biraz daha yükselttik, aracımız yaklaşık 85 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yine, önceki araçta bulunan pilleri şarj etmek için batarya kutusundan çıkartıp dışarıda farklı bir sistemle yaklaşık 12-13 saat pilleri tam dolu seviyeye getirebiliyorduk. Bu sene yaptığımız yerleşik hızlı şarj birimimizle pillerimizin dolum süresini 3 saate kadar düşürebildik."

"Tamamen milli bir proje için çalışıyoruz"

En büyük hedeflerinin tamamen milli bir otomobil yapmak olduğunu dile getiren Kuzlu, şöyle devam etti: