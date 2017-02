Dijital çizimleri gerçek zamanlı kağıda döken robot

Küçük kolu aracılığıyla kalemleri tutabilen robot, bir USB kablosuyla taşınabilir pile bağlanıyor. Sonrasında cihazla birlikte gelen manyetik levha kağıdın altına yerleştiriliyor ve son olarak robot kağıdın üstüne koyularak kullanıma başlanıyor. Mobil cihazlarda yer alan uygulamayla bağlantılı olarak çalışan robot, burada yapılan çizimleri gerçek zamanlı olarak kağıda aktarıyor.

Sadece masa üzerinde değil, istendiği takdirde duvarda ve hatta buzdolabının üzerinde bile çalışabilen robot, bu sayede not bırakmayı da farklı bir boyuta taşıyor. Örneğin salonda otururken mutfaktaki kişiye robotla not göndermek mümkün oluyor. Robot her türlü kalemi kavrayıp kullanabiliyor. Böylece robota uygun bir kalem satın almaya gerek kalmıyor ve çevrenizdeki herhangi bir kalemle çizim yapmaya başlamak mümkün oluyor.