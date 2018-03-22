Dijital operatör Turkcell yenilenen 3 yıllık hedeflerini duyurdu

Turkcell 2020'ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini Küçükyalı’da şirket Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantı ile basına duyurdu. Telekom sektörünün data ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın ilk dijital operatörlerinden biri olarak büyüme rekorları kıran Turkcell, gelecek için hedef büyüttü. 2017 yılını yüzde 23,4’lük rekor gelir artışıyla tamamlayan Turkcell 2018 yılı hedeflerine bir yıl önce ulaşmıştı. Turkcell 2017 sonuçlarını açıkladığı toplantıda 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 13 - 15, FAVÖK marjı hedefini ise yüzde 33 - 35 olarak açıklamıştı.

Şubat ayında, 2017 operasyonel ve mali sonuçlarıyla birlikte 2018 hedeflerini de açıklayan şirket, bu hedefleri yukarı yönlü revize etti. 2020'ye kadarki üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 14-16 aralığına yükselten Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise UFRS standart değişikliklerinin de etkisiyle yüzde 37-40 aralığına çıkardı.

“Hedeflerimizi dijital operatör stratejimizle ile daha da ileriye taşıyoruz”

Düzenlenen basın toplantısında 2018 yılı için hedefledikleri gelirde pazar liderliğine bir yıl önce ulaştıklarını hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimizin başarısı dünya çapında sektörün en hızlı büyüyen operatörlerinden biri olmamız ile tescilleniyor. 2017 yılını rekorlarla kapayarak yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedeflerimizi de aşan sonuçlar elde etmiştik. Şimdi de bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızı önümüzdeki dönemde devam ettireceğimizin sözünü veriyor ve dünyanın ilk dijital operatörlerinden biri olmanın verdiği güç ile hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. 2020 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda artık daha güçlü bir Turkcell olacak. Önümüzdeki üç yıllık dönemde gelirlerimizi yılda ortalama yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırmayı hedefliyoruz. Bu dönemdeki faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefimizi ise yüzde 37-40 aralığına yükselttik. Bu hedefler sayesinde tüm dünya çapında Turkcell dünyanın ilgisini çekmeye devam eden lider dijital operatör olmaya devam edecek.” diye konuştu.

“Büyümede rekor kırdık, pazarı da büyüttük”

Kaan Terzioğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada Turkcell’in, piyasa değerine göre en büyük 100 telekom şirketi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre 2017 gelir büyümesinde yüzde 23 ile dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Gelir bakımından pazar büyüme rakamları değerlendirildiğinde Turkcell hariç büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Terzioğlu, Turkcell’in katkısı ile pazar büyümesinin yüzde 16’ya ulaştığını da belirtti.

Büyümenin kaynaklarını 4.5G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler olarak özetleyen Terzioğlu, önümüzdeki 3 yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu’da dünya standartlarında üç veri merkezi daha açacaklarının müjdesini verdi. Enerji, otomotiv, sağlık ve eğitim alanlarında yürütülen projelerle ilgili bilgi veren Terzioğlu, Turkcell’in teknoloji gücü ve bilgi birikimini bu alanda yeni değerler yaratmak için kullanacaklarını ifade etti.

“Kur ve faiz riskinde güvenli bölgedeyiz”

Turkcell’in döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanmalara karşı aldığı önlemlere de değinen Kaan Terzioğlu 2016 yılı başında 2 milyar dolar seviyelerinde seyreden açık yabancı para pozisyonunun 2017 yılı itibarıyla 144 milyon dolar seviyesine geldiğini ifade ederek, 2016 yılı sonundan bu yana bu alanda güvenli bölgede olduklarını vurguladı. Finansal piyasalardaki dalgalanmalarının Turkcell’in finansal performansı üzerinde kayda değer bir etki yaratmadığını belirten Terzioğlu, gerçekleştirilen riskten korunma işlemleri ile ilgili bilgi verdi.

Fintur’da son aşama

Kaan Terzioğlu yüzde 41,45’lik hisse oranıyla ortak oldukları Fintur Holdings’deki varlıklarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Terzioğlu, buradaki varlıkların “satış amaçlı elde tutulan varlıklar” olarak sınıflandırdıklarını belirtirken şirketlerle ilgili şu detayları paylaştı: “Fintur şirketlerimizden Geocell’in 153 milyon dolar, Azercell’in ise 222 milyon euro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

“Global Tower yatırımcılar için güvenli liman olacak”

Sahibi oldukları Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi Global Tower ile ilgili bilgiler de paylaşan Kaan Terzioğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bildiğiniz gibi Global Tower Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi ve bizim çok önem verdiğimiz bir iştirakimiz. 10.337 kulemiz var ve Türkiye, Ukrayna, Belarus ve KKTC olmak üzere 4 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Global Tower’ı uzun vadeli, öngörülebilir gelir akışı ve güçlü kârlılık vaat eden önemli bir varlık olarak görüyoruz. Halka arz gündemde olmaya devam ediyor. Burada da 2020’ye kadar yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 15-20 aralığında olacağını öngörüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin önemli değerlerinden olan Global Tower önümüzdeki dönemde yatırımcılar için güvenli liman olacak.”

Fiberin lideri Turkcell Superonline’ın saklı değeri ortaya çıkıyor”

Turkcell Superonline’ın dün tamamlanan sukuk ihracı ile Turkcell Grubu’nda bir ilke daha imza atıldığını kaydeden Genel Müdür Terzioğlu, “Turkcell Superonline yüzde 53’lük pazar payı ve hizmet verdiği 1,2 milyon fiber müşterisi ile gerçek fiber pazarının lideri. Turkcell Superonline dün tamamlanan başarılı sukuk ihracı ile ilk kez kurumsal yatırımcılarla buluştu. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de ilklere imza atan Turkcell Superonline, hızla artan veri trafiği sayesinde, son 3 yılda yıllık ortalama %37 ciro büyümesi ve %57 FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi. Sergilediği güçlü finansal performans ve varlıkların kalitesi ile Superonline gelecek dönemde de yatırımcıların dikkatini çekecek büyük bir potansiyele sahip” diye konuştu.

“Turkcell hissesi 2017’de en çok kazandıran hisselerden biri”

2010 yılından bu yana elde edilen kârın yüzde 54’ünü temettü olarak dağıttıklarını hatırlatan Kaan Terzioğlu, bu dönemde dağıtılan toplam temettünün 7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. 29 Mart’ta gerçekleşecek Genel Kurul’da karar alınması durumunda bu yıl da 1,24 milyar TL temettü dağıtımı yapılmasının planlandığını paylaştı. 2017 yılında Turkcell hissesinin sergilediği başarılı performansa da değinen Terzioğlu, 8,79 TL seviyesinde yıla başlayan Turkcell hissesinin 2017 sonunda 15,48 TL’lik bir değere ulaştığını, bunun da yıllık yüzde 76’lık bir artışa tekabül ettiğini belirtti.

Yatırım hız kesmiyor

Son 3 yılda yatırım, vergi ve yasal yükümlülükler ve lisans bedeli olarak Türkiye ekonomisine toplamda 32,3 milyar TL’lik destek sağlayan Turkcell, önümüzdeki dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. 2020 hedeflerini açıklayan Turkcell 2018 yılında 3,5 – 4 milyar TL aralığında yatırım yapmayı planlıyor.

“Teknolojide ‘Türkiye yapamaz’ algısını yıkıyoruz”

Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği Turkcell Teknoloji Zirvesi, 4 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde 9’uncu kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. Zirve 30’un üzerinde oturumda 100’e yakın fikir önderi ile 7 binden fazla davetliyi bir araya getirecek. Bu yılın konuşmacıları arasında, yapay zeka konusunda dünyanın öncü isimlerinden Profesör Stuart J. Russell, GSM Operatör Birliği (GSMA) Genel Direktörü Mats Granryd, IBM Watson CTO’su Rob High ile TBWA Global Kreatif ve İçerik Direktörü Theodor Arhio yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Tüm iş dünyası ve teknoloji severleri buluşturmayı amaçlayan Turkcell Teknoloji Zirvesi’nin bu yıl bizim için çok daha önemli. Dijital operatör vizyonuyla dijital ihracat dönemini başlatarak dünyada ses getirecek çok önemli bir ilki hayata geçirdik. Teknolojide ‘Türkiye yapamaz, Türk insanı üretemez’ gibi yanlış bir algı var. Bunun tam aksine Türk insanına güvenildiğinde, imkan verildiğinde yapamayacağı şey yok. Bu yılki zirvede amacımız Türkiye’nin teknoloji alanında yaptıklarını tüm dünyaya anlatmak. Bunun için Türkiye’nin teknoloji nabzının atacağı bu uluslararası zirvede motto’muz ‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ olacak. Zirvede, Türkiye’nin teknolojide geldiği konumu ve Türkiye’nin neleri başardığını masaya yatıracağız. Yapay zekadan Endüstri 4.0’a, nesnelerin internetinden akıllı teknolojilere, siber güvenlikten gelişen ve millileşen savunma sanayiye değin teknolojiyle ilgili tüm konuları konusunda uzman konuşmacı ve bilim adamlarıyla ele alacağız. Bugüne kadar 700’e yakın yerli ve yabancı fikir önderini ağırlayan ve eş zamanlı oturumlarla toplam 35 bin ziyaretçi ile 450 bin takipçinin dijital platformdan izlediği Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde bu yıl da 100 binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.”