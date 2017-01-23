Facebook dini ve milli yayın yapan birçok sayfayı kapattı

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım sitesi Facebook nedensiz ve sebepsiz bir şekilde birçok islami ve milli yayın yapan birçok büyük sayfayı yayından kaldırdı.

Facebook'un uyguladığı ambargo Türkiye'de vatandaşlar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

HEDEF İSLAMİ VE MİLLİ SAYFALAR

Facebook'un özellikle İslami ve Milli sayfaları hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Ülke aleyhine her türlü kirli ve kara propaganda yapan sayfalar rahatça yayın yaparken islami ve milli yayın yapan sayfaların özellikle kapatılması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar Facebook'un yaptığı ambargoyu bir an önce kaldırması gerektiğini söyledi.