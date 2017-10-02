Dört gözle beklenen Huawei Mate 10 Pro’nun basın görseli sızdı

Huawei’ye yakın kaynakların aktardıkları bilgilere göre Mate 10 Pro’da 18:9 en-boy oranlı 2.880 x 1.440 piksel çözünürlüklü 5,9 inç ekran ve Kirin 970 işlemcisi yer alacak.

Arka kısmında 12 megapiksel ve 20 megapiksel olmak üzere Leica imzalı çift kameranın kullanılacağı belirtilen Huawei Mate 10 Pro’nun ön kısmında selfie çekimler için 8 megapiksellik kameranın bulunması bekleniyor.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) 1 Ekim 2017

Kaynakların aktardıkları bilgilere göre Mate 10 Pro ile diğer Mate 10 modelleri arasında çok büyük farklar bulunmayacak. Daha büyük ekranla karşımıza çıkmasını beklediğimiz Mate 10 Pro’nun siyah, mavi ve koyu mavi olmak üzere farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağı ifade ediliyor. (LOG)