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Dört kameralı Huawei Y9 (2018) tanıtıldı

Huawei son dönemin trendlerinden birisi olan 18:9 ekran formatını benimseyen akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Böyle bir ekran ile sınırlı kalmayan Huawei Y9 (2018) modeli oldukça yüksek bir batarya kapasitesi sunuyor.

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Huawei’nin yeni akıllı telefonu 5.93 inç büyüklüğünde olan ve 2160 x 1080 piksel ( FHD+) çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Yukarıda belirttiğimiz gibi 18:9 formatında olan bu ekranın yer aldığı telefona, Kirin 659 işlemci güç veriyor.
 
16 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve çalışma frekansı 2.36 GHz’e kadar yükselen sekiz çekirdekli ( Cortex-A53 ) bir işlemci olan Kirin 659, Mali-T830 MP2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
 
3 GB RAM’e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olan telefonun hafızası microSD kart ile artırılabiliyor. Her iki tarafında çift kamera kurulumu yer alan Huawei Y9 2018 modelinde toplamda dört kamera yer alıyor.
 
Arka kısımda 13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde kameralar yer alırken, ön kısımda ise çözünürlükler 16 Megapiksel + 2 Megapiksel şeklinde.
 
 
4000 mAh kapasiteli bir bataryanın yer aldığı telefon 7.9 mm gibi oldukça iyi bir kalınlığa sahip. Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkan telefonun, yaklaşık 200 Euro fiyat etiketi ile ilerleyen aylarda Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.
 
(ShiftdeIete)

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