Dr. Selim Hanay, Avrupa’nın en prestijli desteği sayılan ERC fonu ile ödüllendirildi

ERC projesi sayesinde hastalıklı hücreleri algılayabilecek radar tarzı bir cihaz dünyada ilk kez Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında geliştirilecektir. Dr. Hanay ve araştırma ekibi, bu benzersiz cihazı gerçekleştirmek için nanomekanik, mikrodalga algılayıcılar ve mikroakışkanlar gibi bir çok farklı alandan teknikleri bir araya getirmeyi planlıyor. Proje sonunda taşınabilir, düşük maliyetli ve hızlı bir elektronik cihaz geliştirilerek hastalıkların erken teşhisi için kullanılması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği tarafından sağlanan en prestijli bireysel destek olan ve daha önce pek çok Nobel Ödüllü bilim insanı tarafından kazanılan ERC ile, en iyi kalitede araştırmanın fonlanması hedeflenmektedir. Bu sebepten, destek fazlasıyla rekabetçi ve küresel olarak tüm adayların yarışmasına açıktır. Programın başlamasından bu yana (2007) Dr. Hanay’ın kazandığı destek Bilkent Üniversitesi tarafından alınan 7. ERC projesi olup şu ana kadar ülkemizden toplam 15 araştırmacı bu destekten faydalanmıştır.