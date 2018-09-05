Dubai Emiri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na iki kişilik astronot ekibi göndereceklerini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmaları konusundaki çalışmalarını hızlandırıyor. Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşit El Maktum, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan iki astronotun isimlerini açıkladı.
Sultan El Neyadi ve Hazza El Mansouri isimli astronotlar, 37 ve 34 yaşlarındalar. Fakat bu ikili, Arap topraklarından çıkan ilk astronotlar olmayacaklar.
Suudi Arabistanlı Sultan Bin Salman El Saud, 1985’te ABD’nin uzay aracıyla uzaya çıkmıştı. Bundan iki yıl sonra da Suriyeli pilot Muhammed Faris, Sovyetler Birliği’nin Mir uzay istasyonunda 1 hafta geçirmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırma programı için yaklaşık 5,4 milyar dolar bütçe ayırıyor. BAE, 2021’de de Mars yörüngesine insansız uzay aracı göndermeyi planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, Mars’a uzay aracı gönderen ilk Arap devleti olacak.
(Technopad)
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