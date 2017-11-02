Dünya birincisi Sudenaz'ın hayalini NASA süslüyor

Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için hazırladığı projeyle dünya birincisi olan İzmirli Sudenaz'ın hayalini NASA'da çalışmak süslüyor.

İzmir'de özel bir eğitim kurumunun 11. sınıf öğrencisi Sudenaz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri evrene, gezegen bilimine büyük ilgi duyduğunu, yaklaşık bir buçuk yıl önce Mars'ta nasıl yaşam olabileceği üzerine çalışmaya başladığını anlattı.

Nükleer silahların varlığı, çevre kirliliği gibi etkenlerin dünyadaki yaşam alanlarını tehdit ettiğini, bu nedenle insanların evrende yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çelik, Mars'ın atmosferindeki gazlar, aşırı soğuk gibi nedenlerle yaşama izin vermediğini dile getirdi.

Hazırladığı "Mars'ı yaşanabilir kılmak" adını verdiği çalışmayla Brezilya'da 23-27 Ekim'de düzenlenen Mostratec proje yarışmasında matematik, fizik ve gökbilimleri dalında birincilik elde eden Çelik, projenin çok düşük maliyetle Mars'ı yaşanabilir hale getirmeyi önerdiğini vurgulayarak, insan göndermeye gerek duymaması, bütün işi bakteri ve su yosunlarının yapacak olmasıyla jürinin dikkatini çektiğini söyledi.

Projesini hayata geçirmek istediğini vurgulayan Çelik, "Projeyi NASA'ya gönderdim. Şu an değerlendirme aşamasında. Hayalim NASA'da çalışmak. Umarım projem insanlar için bir umut ışığı olur." ifadelerini kullandı.