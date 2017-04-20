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Dünya dışında yaşam ihtimali olan en ideal gezegen bulundu

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Şili'deki gözlemevinden uzayı izleyen gökbilimciler, sönmüş bir cüce yıldızın etrafında dönen LHS 1140b adlı gezegende yaşam olabileceğini söylüyor.

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ESA'dan yapılan açıklamada, güneş sistemi dışında yer alan gezegenin en az 5 milyar yaşında ve Dünya'nın 1.4 katı büyüklüğüne olduğu ifade edildi.
 
 
Gezegenin Dünya'ya uzaklığı ise 40 ışık yılı.
Gezegen, 'kızıl cüce yıldız'ın etrafındaki dönüşünü 25 günde tamamlıyor.
 
ESA açıklamadına kayalardan oluştuğu tahmin edilen LHS 1140b'nin çekirdeğinde ise demir yoğunluğunun dikkat çektiği belirtildi.

 

 

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