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Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor.

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Down Detector isimli internet sitesi, Facebook’a ulaşımda Orta Avrupa ile ABD’nin batı ve doğu kıyılarında sorun yaşandığına dair raporlar geldiğini duyurdu.

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