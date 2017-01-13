Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı
Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor.
Down Detector isimli internet sitesi, Facebook’a ulaşımda Orta Avrupa ile ABD’nin batı ve doğu kıyılarında sorun yaşandığına dair raporlar geldiğini duyurdu.
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