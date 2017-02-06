Dünya üzerinde gezinerek her ülkenin radyosunu dinleyin

Dijitalleşip kişiselleşmesinden önce radyo, tarihi yayınlar yapan en eski mecralardan biriydi. Ulusların inşasından ana dilde yayına aidiyetle birebir bağlantılı hale gelen buluş, dönem dönem bir propaganda makinesi olarak da kullanıldı. Temsil ettiği her şeyle birlikte dönüşmeye devam eden radyo ile ilgili değişmeyen şey çok yönlülüğü. Radio Garden bu çok yönlülüğü keşfetmenizi sağlayan eğlenceli ve göz açıcı bir platform.

Radyo sinyallerinin ilk yayınlandığı günden beri sınırları aşıyor olduğu gerçeğinden yola çıkan Radio Garden, radyo yayıncılarının yayın yaptığı ülkelerdeki insanları yeniden bir araya getirme ve aynı zamanda yurt dışındaki kitlelere ulaşma hayalini görselleştiriyor. Kullanıcıyı 3 boyutlu bir yerkürenin etrafında yolculuğa çıkaran Radio Garden, radyonun bugününü Live sekmesinde paylaşıyor.

Bu bölümde dünya üzerinde seçtiğiniz rastgele bir noktada o anda yayın yapan bir radyoda ne çaldığını duyabiliyorsunuz. Yayıncı istasyonunun adını veren Radio Garden aynı bölgeden birden fazla radyo istasyonuna erişiminiz varsa, kanal değiştirmenize de izin veriyor. Dünyanın neredeyse bütün radyolarını dinleyebilme fikri zaten kendi başına çok 2016’ya ait bir düşünce.

Bununla birlikte İtalya’dan ya da Rusya’dan bir radyo istasyonunun ezgilerini tanıdık bulmak, hala yabancı gelen melodiler var mı diye keşfetmeye çalışmak da küreselleşme denilen hikayeyi bir daha düşünmenizi sağlıyor.