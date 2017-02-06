Dünya üzerinde gezinerek her ülkenin radyosunu dinleyin
Dünya aslında sandığınızdan küçük. Ama öyle zengin bir yer ki bu onu sınırların dışında büyük kılıyor. Radio Garden isimli bu site ise size bu büyük dünyada gezinerek her ülkenin kültürünün en önemli öğesi olan müziğini dinlemenizi sağlıyor.
Dijitalleşip kişiselleşmesinden önce radyo, tarihi yayınlar yapan en eski mecralardan biriydi. Ulusların inşasından ana dilde yayına aidiyetle birebir bağlantılı hale gelen buluş, dönem dönem bir propaganda makinesi olarak da kullanıldı. Temsil ettiği her şeyle birlikte dönüşmeye devam eden radyo ile ilgili değişmeyen şey çok yönlülüğü. Radio Garden bu çok yönlülüğü keşfetmenizi sağlayan eğlenceli ve göz açıcı bir platform.
Radyo sinyallerinin ilk yayınlandığı günden beri sınırları aşıyor olduğu gerçeğinden yola çıkan Radio Garden, radyo yayıncılarının yayın yaptığı ülkelerdeki insanları yeniden bir araya getirme ve aynı zamanda yurt dışındaki kitlelere ulaşma hayalini görselleştiriyor. Kullanıcıyı 3 boyutlu bir yerkürenin etrafında yolculuğa çıkaran Radio Garden, radyonun bugününü Live sekmesinde paylaşıyor.
Bu bölümde dünya üzerinde seçtiğiniz rastgele bir noktada o anda yayın yapan bir radyoda ne çaldığını duyabiliyorsunuz. Yayıncı istasyonunun adını veren Radio Garden aynı bölgeden birden fazla radyo istasyonuna erişiminiz varsa, kanal değiştirmenize de izin veriyor. Dünyanın neredeyse bütün radyolarını dinleyebilme fikri zaten kendi başına çok 2016’ya ait bir düşünce.
Bununla birlikte İtalya’dan ya da Rusya’dan bir radyo istasyonunun ezgilerini tanıdık bulmak, hala yabancı gelen melodiler var mı diye keşfetmeye çalışmak da küreselleşme denilen hikayeyi bir daha düşünmenizi sağlıyor.
Radio Garden’in daha orijinal iki bölümü ise sizi tarihsel yayınlara götüren History ve öykülü yayınları bir araya getiren Stroies bölümü. Arşiv işlevi gören bölümler, radyonun ne olduğunu anlamak için iyi bir imkan sunuyor. Radyonun ne olduğunu anlamak, dijitalleşme sürecinden yeniden tanımlanan bu medyanın ne olabileceğini düşünmek için ip uçları da verebilir ilgililerine.
Transnational Radio Encounters’ın (TRE) uluslararası radyo araştırmaları sonuçlarını kullanan Radio Garden‘ı incelemek için burayı tıklayabilirsiniz.
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