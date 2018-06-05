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Dünya'da 1,4 milyar yıl önce bir gün 18,7 saat sürüyordu

Dünya'nın, uydusu Ay ve diğer gezegenler ile ilişkisinin incelendiği bir çalışma, 1,4 milyar yıl önce Dünya'da bir günün 18,7 saat sürdüğünü gösterdi.

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Columbia Üniversitesine bağlı Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi ve Wisconsin Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Dünya'nın geçmişine ışık tutmak, Güneş Sistemi'nin tarihini yeniden inşa etmek ve tarih öncesi dönemde iklim değişikliğini anlamak amacıyla astronomik teoriyle jeolojik gözlemleri bağdaştıran istatistiksel bir yöntem kullanıldı.
 
Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1,4 milyar yıl önce Dünya ile Ay arasındaki mesafenin şimdikinden daha yakın, yani 341 bin kilometre civarında olduğu hesap edildi.
 
Çalışma, Dünya ile Ay arasındaki bu yakın mesafenin, gezegenin ekseni etrafındaki dönüşünü etkilediğini, dolayısıyla o dönemde Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 18,7 saatte tamamladığını ortaya koydu.
 
Araştırma ekibinden Prof. Stephen Meyers, Ay'ın uzaklaştığı Dünya'yı, "yavaşlayan bir artistik patinajcıya" benzetirken, çalışmada Dünya'nın dönüşü ve yörüngesini etkileyen iklim gibi uzun süreli değişkenler de incelendi.
 
Ay'ın Dünya'dan her yıl 3,82 santimetre uzaklaştığı, gezegenle uydusu arasındaki mesafenin bugün 385 bin kilometre olduğu biliniyor.
 
Araştırmaya, ABD Ulusal Bilim Vakfının fon sağladığı ifade edildi.

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