Dünyada 3 milyar 190 bin kişi sosyal medya kullanıyor

2018 yılı Ocak ayı itibariyle toplamda 7 milyar 593 milyon olan dünya nüfusunun yüzde 42'si olan 3 milyar 200 milyon kişi sosyal medya kullanıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusu 2015 yılında 7 milyar 300 milyondu. 2017 yılında 7 milyar 550 milyon olan nüfusta yüzde 3.42'lik artış görülmüştü. 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre ise nüfus 7 milyar 593 milyona yükseldi. Gelişen teknoloji ve internet erişiminin kolaylaşmasıyla beraber dünyada internet ve sosyal medya kullanımı gitgide artıyor. Araştırma sonuçlarına göre; dünya nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan 4 milyar 200 bin kişi internet kullanıyor. Sosyal medya kullanıcılarının toplam nüfus içerisindeki payı ise yüzde 42'si 3 milyar 190 bin kişi sosyal medya kullanıcısı oldu. 2017 yılı sosyal medya istatistiklerinde 3 milyar 20 milyon olan sosyal medya kullanıcı sayısı 2018'de 3 milyar 200 milyona yükselmiş durumda.

Facebook ilk sırada

Gazete İstanbul Editörü Neslihan Solmaz'ın We are Social ve Hootsuite'in Ocak ayında yayınladığı rapordan derlediği bilgilere göre Facebook, en çok kullanılan sosyal medya platformu olma özelliğini devam ettiriyor. Dünya nüfusunun yüzde 28.5'inin aktif olarak kullandığı Facebook'un toplam kullanıcı sayısı 2 milyar 167 milyon. Facebook kullanıcı profili incelendiğinde, toplam kullanıcı sayısının yüzde 36.4'ü 13-24 yaş arasındaki genç nüfustan oluştuğu, 790 milyon gencin aktif olarak Facebook kullandığı dikkat çekiyor.

Tumblr Twitter'ı geride bıraktı

Rapora göre en çok kullanılan diğer sosyal medya platformları ve kullanıcı sayıları ise şu şekilde: YouTube 1.5 milyar, Instagram 800 milyon, Tumblr 794 milyon, Twitter 330 milyon. 2017 istatistiklerine bakıldığında, Twitter kullanıcı sayısı 328 milyon, Tumblr ise 357 milyondu. İki platform kullanıcı sayıları arasındaki fark bir yıl içerisinde açılırken, Tumblr'ın Twitter'ı geride bıraktığı görülüyor.

Gençler Facebook'u bırakıp Instagram'a mı geçiyor?

Instagram kullanıcı profiline bakıldığında, toplam kullanıcı sayısının yüzde 38.2'sini 13-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor. Bu yaş grubunda olan Instagram kullanıcı sayısı toplamda 306 milyon. Kullanıcıların 3'te biri 13-34 yaş gurubu arasında. Facebook ve Instagram kullanıcılarının yaş grupları göz önünde bulundurulduğunda, Instagram gençlerin daha çok kullandığı bir platform haline gelirken Facebook'un yaş ortalamasının yükseldiği farkediliyor. Bu durum ise Facebook'un gençler tarafından terkedildiği ve Instagrama'a geçildiği izlenimi oluşturuyor.

Türkiye'de internet kullanımı

Türkiye nüfusu toplam 81 milyon 330 bin. Nüfusun yüzde 67'si olan 54 milyon 330 bin kişi internet kullanıyor. Aktif sosyal medya kullanıcısı ise 51 milyon, yani toplam nüfusun yüzde 63'ü sosyal medya kullanıyor. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları başta YouTube olmak üzere, Facebook, Instagram ve Twitter. Nüfusun yüzde 55'i olan 44 milyon 731 bin 500 kişi YouTube, yüzde 53'ü olan 41 milyon 478 bin 300 kişi Facebook, yüzde 46'sı olan 37 milyon 411 bin 800 kişi Instagram, yüzde 36'sı olan 29 milyon 278 bin 800 kişi ise Twitter kullanıyor.