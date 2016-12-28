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Dünyada en çok satan oyun Call Of Duty: Infinite Warfare oldu

4 Kasım 2016 tarihinde Call of Duty serisin son oyunu olarak piyasaya sürülen Call of Duty: Infinite Warfare yıl boyunca neredeyse hiç liderliği kaybetmedi.

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Chart-Track yılın son haftası olarak hazırladığı raporda bu istatistiklere yer verdi.
 
En çok satan ve tercih edilen oyunlar listesinde dünyanın dört bir yanından oyuncular yine firmanın geliştirdiği grafik kalitesini ve senaryosunu çok beğendiklerini belli etmiş oldu. Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One platformlarında kendine yer bulan oyun her üç alanda da en iyi şekilde karşılanmaya devam ediyor.
 
Chart-Track tarafından yayınlanan yılın son haftasının raporu ile birlikte İngiltere bazlı çalışmalarında nerdeyse ilk çıktığı günden bu yana Call of Duty: Infinite Warfare oyununun en çok satanlar listesindeki ilk sırayı bırakmadığına vurgu yaptı.
 
FIFA 17, Battlefield 1, Watch Dogs 2, Grand Theft Auto V, Mafya III gibi piyasada çok kaliteli grafiklere, sağlam oynanışlara ve büyük bir kullanıcı kitlesinin olmalarına rağmen Call of Duty: Infinite Warfare yılın en çok sevilen ve en çok satış rakamına ulaşan oyun olmasının bir tesadüf olmadığını vurguladı.

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