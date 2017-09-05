Dünya'nın büyükelçisi Voyager 40 yaşında

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından fırlatılan “Voyager 1” uzaydaki 40. yıl dönümünde yıldızlararası yolculuğunu sürdürüyor. 3 Eylül 1977’de fırlatılan uzay aracının 2012’de Güneş Sistemi’ni terk ettiği açıklanmıştı. Uzmanlar Güneş Sistemi’ni terk eden ilk uzay aracı olan Voyager 1’in Dünya’dan yaklaşık 21 milyar kilometre uzaklıkta seyrettiğini tahmin ediyor.

“Yıldızlararası büyükelçilik” misyonu da bulunan araç, uzayda başka canlılarla karşılaşma olasılığına binaen dünyanın farklı kültürlerinden dostluk mesajları ve fotoğraflar içeren bir disk de taşıyor.

Voyager 1 , NASA tarafından fırlatıldığı 5 Eylül 1977’den bu yana hizmet vermeye devam eden 815 kiloluk bir insansız uzay aracıdır. Jüpiter ve Satürn’ü ziyaret etmiş, bu gezegenlere ait uyduların detaylı fotoğraflarını elde eden ilk araç olmuştur.

Voyager 1, gönderiliş amacını 35 yıldan fazla bir süre sonra 21 mart 2013 günü itibariyle gerçekleştirdi ve ilk defa insan yapımı bir araç güneş sistemimizi aşarak derin uzaya ulaştı.

35 yıldır uzayın karanlıklarında saniyede 17.26 kilometre hızla hareket eden Voyager1, sonunda güneş sistemimizin heliosfer katmanını aşabildi.

68 kb hafızası olan ve uzay boşluğunda 35 yıldır başına birşey gelmeden yoluna devam eden aracımızın birde başka bir görevi var…

Uzaylı Dostlarımıza;

Eğer uzayda bizden başka canlı formları varsa” diyerek Voyager1’e dünya dışı akıllı yaşam formlarının yada gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyadaki hayatın ve kültürlerin çeşitliliğini gösteren seçilmiş sesler ve görüntüler bulunmaktadır.

Voyager’da bulunan ve gezegenimizdeki yaşam, insanlık kültürü ve tarihi ile ilgili kayıtları içeren Altın Plak.

Bu disklere kaydedilecek bilgiler, Carl Sagan’ın başkanlık ettiği bir komite tarafından seçildi. Kaydedilen veriler arasında 115 fotoğraf, muhtelif doğaya ait sesleri (rüzgar sesi, gökgürültüsü, kuş sesleri, balina sesleri ), farklı kültürlere ait çeşitli müzik eserleri mevcut. İlaveten disklerde 55 dilde selamlama mesajları, dönemin ABD başkanından ve Birleşmiş Milletler genel Sekreteri General Waldheim’den yazılı birer selamlama mesajı mevcut.

Türkçe bir mesajda bulunuyor.

Voyager’da bulunan Türkçe Ses Kaydında Söylenen: ”Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, Sabah şerifleriniz hayrolsun.”

Voyager’da bulunan Dünyamızı tanıtan birkaç resim

Voyager’da bulunan Dünya fotoğrafı.

Birçok hayvan fotoğrafıda bulunmakta, onlardan biri.

Pakistan sokaklarından bir fotoğraf.