Dünyanın düz olduğuna inanların sayısını neden arttığını ünlü fizikçi Neil deGrasse Tyson açıkladı

Neil deGrasse Tyson, YouTube'daki StarTalk kanalıyla milyonlarca insana evreni, bilimi ve fiziği ünlü konuklarıyla açıklıyor. Kendisinin düz dünyacılara karşı tavrı ise son derece net. Yeni bölünde konuğuna Dünya'nın neden yuvarlak olduğunu soran Tyson, “Dünya yuvarlıktır, çünkü uzaydan çekilmiş görüntüleri var” cevabını aldıktan sonra açıklamalarına devam etti.

Yeni kitabı Hurry ile açıkladığı astrofizik gerçeklerine dayanarak düz dünyacıların açıklamalarına değinen ünlü bilim insanı, evrendeki hemen hemen her şeyin küresel olduğuna dikkat çekti. Tyson, enerji ve fiziğin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama yaptı. Evrenin küresel şekil oluşturmaya yönelik fiziki gerçeklerle işlediğini belirten bilim insanı, düzlüğün mümkün olmadığına yönelik bilimsel tezler sundu.

Göktaşlarının ve gezegenlerle yıldızlara kıyasla çok daha az kütleye sahip olan astreoidlerin ise kütlelerinin yetersizliğinden dolayı küresel bir şekil alamadıkları biliniyor. DeGrasse Tyson, ayrıca bir Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesiyle gezegenimizin yuvarlak olduğuna dair somut ve anlaşılabilir bir kanıt sundu. Ay Güneş'in tam karşısındayken, Dünya'nın gölgesi her zaman yuvarlaktır ve hiç bu kadar düz olmamıştır.

Tüm kanıtlara rağmen Orta Çağ inancı olan düz dünya taraftarları neden artıyor?

Gezegenimizin şeklinin ardındaki kanıtlar tartışılırken Tyson, aynı zamanda Düz Dünya Topluluğu’nun üyelerinin neden artışa geçtiğine de değindi: “Ay'ın, Güneş'in ve diğer gezegenlerin küresel olduğuna inanıyorlar ama Dünya’nın düz olduğunu savunuyorlar.” dedi.

“Bana göre düz dünya taraftarlarının artışına neden olan iki şey var: Birincisi özgürlüğü savunan ve özgürce konuşabildiğiniz, fikirlerinizi aktarabildiğiniz bir ülkede yaşıyoruz. İkincisi de başarısız bir eğitim sistemi olan ülkede yaşıyoruz. Sistemimizin sadece ne bilmeniz gerektiğini değil, aynı zamanda, bilgi ve kanıtlar hakkında nasıl düşüneceğinizi de öğretmesi gerekiyor. Bu tür bir eğitimimiz yoksa, her şeye inanmaktan korkarsınız.”

Tyson, buradaki açıklamalarıyla belki sadece ABD özelinde bir değerlendirme yaptı. Ancak sözlerinin, pek çok ülkeyi ve o ülkedeki bilimsel gündemi de irdeleyen bir niteliği olduğu kesin.

(Webtekno)