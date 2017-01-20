Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı ve en güçlü dört koltuklu modeli olarak tanıtılan Bentley Continental Supersports, sunduğu teknik verilerle eşsiz bir model olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.

Bentley Continental Supersports, 336 km/s maksimum hız değerine sahip. 0-100 km/s hızlanma değeri ise sadece 3.5 saniye seviyesinde. Sürekli dört tekerden çekiş sunan, turboşarjlı ve 6 litrelik W12 motoru ile tam 710 beygir güç üreten aracın maksimum tork değeri ise 1.017 Nm. ZF8 otomatik şanzıman ile donatılan Continental Supersports modeli, Quickshift, Block Shifting gibi Teknolojiler sunarken, direksiyondan vites değiştirme seçeneği de performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor. Dört çekişli yapının dağılımı ise ön kısımlarda yüzde 40 arka kısımlarda yüzde 60 olarak dağıtılmış.

Dünyanın en hızlı 4 koltuklu otomobili!

Bu büyük güç için gereken en önemli detaylardan biri de frenleme mekanizması. Bentley Continental Supersports modelinde, türünün en büyük fren diskleri kullanılıyor. Aracın ön kısmında 420 mm çapında karbon seramik diskler yer alıyor. Arka tekerleklerde ise 356 mm çapında diskler kullanılmış. 21 inç boyutlu çelik jantlarda 275/35 ZR21 ölçülerinden ince yanaklı performans lastikleri kullanılıyor.

90 litre kapasiteli depoya sahip olan aracın tüketim değerleri ise oldukça dikkat çekici. Şehir içi kullanımda 24.3 litre/100 km değer sunan Continental Supersports, şehir dışında 10.7 litre/ 100km kullanım sunuyor. Karma kullanım değeri ise 15.7 litre/100 km seviyesinde.

Son olarak fiyata gelelim. Dünyanın en hızlı ve en güçlü dört koltuklu otomobili Bentley Continental Supersports modelinin fiyatı yaklaşık 300 bin dolar açıklandı.