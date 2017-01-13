Dünyanın en İnce teli, sadece üç atom kalınlığında

Stanford Üniversitesi ve ABD Lawrence Berkeley Laboratuvarı’ndan araştırmacılar çok ince nanoteller üretebilmek için bu olgudan yararlandı. Çünkü atom ölçeğinde nanotellerin üretimi ancak malzemeyi oluşturan bileşenlerin kendiliğinden bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyor.

Sonuçları Nature Materials’ta yayımlanan araştırmada bilim insanları, farklı atomların bir araya gelmesini sağlayarak çok ince nanoteller üretmeyi başardı. Nanoteli oluşturan parçalar diamondoid olarak isimlendirilen molekül birimlerinden oluşuyor (diamondoid, elmasın kristal yapısındaki tekrar eden en küçük üç boyutlu birim, bir anlamda en küçük elmas parçası olarak tanımlanabilir). Ayrıca her bir diamondoid birimine bir bakır ve bir kükürt atomu bağlanıyor. Nanoteli oluşturan bu birimler sahip oldukları üç boyutlu yapı nedeniyle -LEGO parçalarında olduğu gibi- ancak belirli bir yönde birbirlerine eklenebiliyor.

Sonuçları Nature Materials’ta yayımlanan araştırmada bilim insanları, farklı atomların bir araya gelmesini sağlayarak çok ince nanoteller üretmeyi başardı. Nanoteli oluşturan parçalar diamondoid olarak isimlendirilen molekül birimlerinden oluşuyor (diamondoid, elmasın kristal yapısındaki tekrar eden en küçük üç boyutlu birim, bir anlamda en küçük elmas parçası olarak tanımlanabilir). Ayrıca her bir diamondoid birimine bir bakır ve bir kükürt atomu bağlanıyor. Nanoteli oluşturan bu birimler sahip oldukları üç boyutlu yapı nedeniyle -LEGO parçalarında olduğu gibi- ancak belirli bir yönde birbirlerine eklenebiliyor.