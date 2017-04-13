Dünyanın en sağlam akıllı telefonu geri dönüyor

Üretimde yaşadığı sıkıntıdan ötürü telefonu sınırlı sayıda üreten Turing Robotic Industries, Çinli şirket TCL ile iş birliğine imza attığını açıkladı. Şirket bu iş birliği neticesinde geliştirdiği Appassionato isimli telefonun duyurusunu da gerçekleştirdi.

Liquidmorphium adıı verilen bir alaşımdan üretilen telefonun dünyanın ilk seri üretilen Liquidmorphium akıllı telefon olduğu belirtiliyor. Alüminyum, gümüş, zirkonyum, bakır ve nikelin karıştırılmasıyla oluşturulan bu malzemenin darbelere karşı oldukça dayanıklı olduğu; çelik ve titanyumdan daha sağlam olduğu ifade ediliyor.

Elmas benzeri karbon kaplamanın kullanıldığı telefonun seramik gövdeki Xiaomi Mi Mix’teki bir kaliteyi kullanıcılarla buluşturacağı belirtiliyor. Gövdesiyle birlikte telefondaki ekranın da çizilmelere karşı oldukça dayanıklı olacağı söyleniyor. Safir camla kaplı olacağı söylenen telefonda Snapdraon 820 işlemcisinin ve Android 7.1.1 Nougat’ın yer alması bekleniyor.

Sir Alan isimli bir asistanla geleceği belirtilen telefonun diğer detayları ise henüz belli değil. Appassionato’nun iki farklı versiyonla piyasaya sürüleceğini de unutmadan belirtelim. Eylül ayında sevkiyatı başlayacak telefonun elite versiyonu 1.099 dolardan, premium lüks versiyonu ise 1.599 dolardan satışa sunulacak.