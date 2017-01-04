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Dünyanın en yüksek kapasiteli USB belleği

Kingston, CES 2017’in kapılarını açmasına sayılı gün kala tanıttığı USB flash belleğiyle ile bir ilke imza atıyor.

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Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) gün yüzüne çıkardı. DataTraveler Ultimate GT, 2 TB’a kadar depolama alanı ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) yüksek hızlı veri aktarımı performansı sunuyor.
 
Bu sayede 2 TB’lık depolama alanı dahilinde 70 saatlik 4K çözünürlüklü video arşivini tek bir USB flash bellek üzerinde saklanabiliyor. Çinko alaşımlı metal gövdesiyle dikkat çeken DataTraveler Ultimate GT, darbelere karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. 1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle Şubat ayında satışa sunulacak olan Data Traveler Ultimate GT, 5 yıl garanti ve ücretsiz teknik desteğiyle birlikte geliyor.

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