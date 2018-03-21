Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'robot köpeğiyle' yürüyüşe çıktı

Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos 130 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı. Amazon'un yanı sıra Blue Origin şirketini de yöneterek uzay çalışmaları yürüten Bezos görünen o ki robotlarla da yakından ilgileniyor. Amazon'un altı ayda bir periyodik olarak düzenlediği MARS konferansına katılan Jeff Bezos, konferans arasında Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile yeni köpeğini tanıttı. Paylaşımın ardından Twitter gündemine oturan köpek ise Boston Dynamics'in robotu SpotMini.

Kapıları açabiliyor

90 santimetre uzunluğunda ve 25 kilogram ağırlığında olan Spot Mini, standart köpeklerin aksine atılan topu ya da frizbiyi sahibine getirme konusunda pek başarılı değil ancak kapıları açma konusunda oldukça oldukça becerikli. Boston Dynamics'in geçtiğimiz ay güncellediği robot baş kısmına yerleştirilen robotik kol aracılığıyla kapıları açabiliyor. Japon teknoloji devi SoftBank çatısı altında faaliyet gösteren Boston Dynamics, robot köpekle ilgili çok fazla bilgi paylaşmadığı için Jeff Bezos'un, SpotMini için ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor ancak söz konusu miktarın Bezos için pek de önemli olmadığını söyleyebiliriz.

Milyarderin, Twitter hesabındaki paylaşımının arından takipçileri de konuyla ilgili eğlenceli yorumlarda bulundu. Bezos'un takipçilerinden biri robotların hakim olduğu bir paralel evrende bu tweet'in ''dünyanın en zengin insanını yürüyüşe çıkarıyorum'' şeklinde değişebileceğine dikkat çekerken bir diğer takipçi ise Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın korkutucu kahkahalarının ardından bu fotoğrafı rahatsız edici bulduğunu belirtti.

Tabi Jeff Bezos'un MARS konferanslarında etkileyici işler yapmaya çalıştığını belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz yıl yapılan konferansta Güney Koreli Hankook Mirae şirketi tarafından tasarlanan 14 metrelik dev bir robotun içine girip dikkatleri üzerine çeken Bezos, bu yıl da konferanslara SpotMini ile damga vurmuş oldu.

(Donanım Haber)