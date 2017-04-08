Dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi hangisi olacak?

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşacak ilk şirket olmak için yarış kızışıyor ve finans analistlerinin yeni yaptığı hesaplamalara göre bir şirket 2019’da bu hedefe ulaşacak. Aklınıza gelen ilk tahmin doğru: Apple. Apple’ın 1 trilyona uzaklığı 255 milyar dolar ve yarışın açık ara en önde gideni. 755 milyar dolar piyasa değeri olan Apple’ı bu acımasız yarışta takip eden şirket ise ne Microsoft, ne de Facebook. Bu ürünü satın alanlar, bu adayı da beğendiler: Amazon, 455 milyar dolar piyasa değeriyle 2. sırada!

Apple, 1 trilyona giden yolda Amazon’u 1 sene farkla yenecek ve tacın sahibi olacak. İronik bir şekilde ise, Amazon’un her sene %42 civarında değer kazanan hisseleri, kendisine yatırım yapan herkesi çok daha zengin edecek.

Geçtiğimiz haftalarda Amazon.com ailesinin CEO’su Jeff Bezos, bir süreliğine dünyanın en zengin 2. insanı pozisyonuna yükseldi. 29 Mart’ta, Amazon, Dubai’li alışveriş sitesi Souq.com’u satın alacağını duyurduğunda, Amazon’un hisseleri bir günde 18,32 dolar arttı. Bu da Bezos’un dünyanın en zenginleri listesinde Warren Buffet’ı bir sıra geriye düşürerek 2. sıraya oturmasına vesile olmuştu. Bezos’un varlığı 76,7 milyar dolar. Mark Zuckerberg ise 59 milyar dolarla listenin ancak 6. sırasında.

Analistlere göre Apple yarışı tartışmasız bir şekilde kazanacak ve dünyanın en değerli şirketi olmaya devam edecek. Sadece en değerli değil, en çok kar getiren şirketi de o. Apple’ın yıllık 218 milyar dolarlık gelirinin %20,7’si net kar. Bu, ilk 10’daki hiçbir şirketin hayal bile edemeyeceği bir oran. Amazon’un 136 milyar dolarlık yıllık gelirinin ise sadece %1,7’si net kar. Fakat ilginç bir şekilde, Apple’ın yıllık büyümesi %23 iken, Amazon’un ki %41,8, ve yakın zamanda duracağa da benzemiyor. Analistlere göre, Apple tacı alsa da, Amazon bu hızla büyümeye devam ederse yakın bir gelecekte 1 trilyondan çok daha öteye gidememesi ve Apple’ı tahtından indirememesi için hiçbir sebep yok.