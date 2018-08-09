Dünyanın ilk amonyak temelli hidrojen arabası test edildi

Teknoloji, büyük bir ihracat potansiyeline sahip. Nitekim amonyak, gemilerle sıvı hidrojene kıyasla daha kolay ve güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Hidrojen arabaları Avustralya pazarına iki yıl içinde girebilir. Japonya, Güney Kore ve Singapur yollarında ise zaten on binlercesi var.

CSIRO icra kurulu başkanı Dr. Larry Marshall, test sürüşünü gerçekleştirenlerden biri. Testler Toyota Mirai ve Hyundai Nexo ile yapıldı. İki araç şirketi de önemli ölçüde zaman ve para yatırımında bulunarak, hidrojen yakan "çevreci" arabalar üzerine çalıştı. Ekip, bu yeniliği yaygınlaştırmak için sabırsızlanıyor.