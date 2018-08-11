Dünyanın ilk grafen kaplı uçağı tanıtıldı

İngiltere'deki Central Lancashire Üniversitesi'nden havacılık ve uzay mühendisleri, dünyanın ilk grafen kaplamalı uçağını tanıttı. Adı Juno ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı-2018'de sergilendi.

3,5 metre uzunluğundaki insansız hava aracında, grafen bazlı piller ve 3D baskılı bileşenler de yer alıyor. Grafen, karbon atomlarının bal peteği örgülü yapılarından biridir. Dünyadaki en güçlü ve en hafif insan yapımı maddelerdendir. Kaplandığı malzemelere yüksek dayanıklılık katar. Nitekim grafen kaplı uçak, fazla yakıt kullanmadan daha ağır yükleri taşıyabilir ve görece daha uzun süre uçabilir. Grafen ısıyı çok iyi iletir. Bu özelliği, ısının malzeme boyunca yayılmasını sağlar. Dolayısıyla buzlanma görülme ihtimali çok düşüktür.

Grafen elektriği de çok iyi iletir. Onunla kaplı bir uçağa yıldırım düştüğünde, enerji yüzey boyunca dağılır. Böylece yüksek ısı tek yerde toplanmadığı için araç zarar görmez. Mühendisler önümüzdeki iki ay boyunca, daha fazla deneme uçuşu yapmayı planlıyor.

(Donanım Haber)