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Dünyanın ilk sürücüsüz drone taksisi test sürüşlerine başladı

Dubai Hükümeti, Alman drone şirketi Volocopter tarafından geliştirilen dünyanın sürücüsüz uçan ilk taksisinin test sürüşünü gerçekleştirdi.

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Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi Ajansı (RTA) Başkanı Mattar al-Tayer tarafından yapılan açıklamada, sürücüsüz metro ulaşımının hizmete girmesinden sonra sürücüsüz ulaşıma dair yeni bir hizmetin daha yürürlüğe konduğu belirtildi. Bu kapsamda 2 yolcu kapasiteli drone taksinin test sürüşüne başladıklarını ifade eden Al tayer, uçan taksinin ileri düzey güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve bataryasının da uzun süre dayanabilir nitelikte olduğunu aktardı.
 
 
Önümüzdeki aylarda uçan taksi için bir mobil uygulama geliştirerek, uygulama üzerinden taksi çağrılabileceğini belirten al-Tayer drone sistemlerinin yaygınlaşması için gerekli hukuki ve bürokratik altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.
 
 
Öte yandan, Jumeriah Sahil Parkı’ndan havalanarak ilk uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli drone taksinin ilk yolcusunun Dubai Veliahtı Şeyh Hamdan olduğu belirtildi

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