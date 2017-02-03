Dünyanın ilk yarasa robotu yüzünü gösterdi

Biyomimetik alanda çalışan robot geliştirmeciler için, bazı uçuş modellerini kopyalamak ciddi bir mesele. Caltech profesörü ve Jet Propulsion Laboratuarı araştırmacısı Soon-Jo Chung bir basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Yarasa uçuşu hava robotiklerinin kutsal kasesi konumunda."

Chung ve JPL meslektaşları tarafından Science Robotics dergisinde bu hafta yayınlanan yeni bir araştırma, bazı ilginç gerçekleri gözler önüne serdi.

Robot teknolojisinde kuşlar ve kanatlı böcekleri taklit etmek nispeten kolay, ancak kanatlarında 40'dan fazla eklem bulunan "Yarasalar" bambaşka bir hikaye. Bununla birlikte, kanat yapısının esnek bir zarının da kapsadığı dokuz anahtar ekleme sayesinde, Caltech ekibi ilk Bat Bot'u geliştirmeyi başardı. Karbon fiber mimariler ve 3D baskılı soket bağlantılarından oluşan Bat Bot'un ağırlığı sadece 93 gram ve silikon esaslı kanat zarının kalınlığı ise sadece 56 mikron.

Gerçek bir yarasa gibi Bat Bot, her kanadını bağımsız olarak hareket ettirebiliyor. Çırpma hareketi bataryanın dostu konumunda: Teknoloji, dört kutuplu muadillerinden daha sessiz ve verimli.

Batarya teknolojisi hala uzun uçuşlara izin vermek için yetersiz olsa da araştırma ekibi Bat Bot'ın çevikliğinin, arama ve kurtarma işlemlerinin zorlu kentsel ortamlarda başarılı olacağına inanınaıyor. Ekip, şimdilerde bir sonraki adım üzerinden çalışıyor: Bat Bot'a, SCAMP kuzeni gibi tünemeyi öğretmek.

Kaynak:webtekno