Dünyayı etkisi altına alacak dev manyetik fırtına geliyor
Rusya Bilimler Akademisi'nin yayınladığı rapora göre dev bir jeomanyetik fırtına 18 Mart tarihinde dünyayı etkisi altına alacak.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Rus bilim adamları, yaklaşan fırtınanın dünya genelinde insanlarda baş ağrısına ve baş dönmesine neden olabileceğini iddia ediyor. Ayrıca jeomanyetik fırtına dünyadaki güç hatlarını etkileme kapasitesine ulaşacak, bazı insanlarda uyku bozukluğu gözlemlenebilir.
NASA bünyesi altında faaliyet yürüten Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO)'da dünyamızda jeomanyetik fırtınaya neden olacak güneşteki koronal deliği gözlemledi.
Jeomanyetik fırtınanın etkisinin 14 Mart'ta hissedileceği, 18 Mart'ta ise en yüksek seviyelerde olacağı ve Mart ayı içinde etkisinin devam edeceği bildirildi.
Uzmanlar haberleşme sistemleri etkilenebilir
Uzmanlar Güneş lekesinden kopan manyerik fırtınanın GPS ve haberleşme sistemlerini etkileyebileceğini aktarıyor. Ve etki edecek başlıca alanları sıralıyor. Bınlar; Uydu arızaları, Radyo iletişimi, Elektrik şebekeleri, boru hatları, Manyetik sapmalar'da olabilir.
Mayetik Fırtınalar insanda baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk etkisi gösterebilir
Yapılan son araştırmalara göre insanların yüzde 50'den fazlası manyetik fırtınaların atkilerini hissedebiliyor.
Manyetik fırtınaların insan üzerinde görülen bazı etkileri ise şöyle;
Kalp atışında hızlanma
Stres hormonlarında artış
Migreni tetikler, baş ağrısı, eklem ağrısı, baş dönmesi
Kronik hastalıkları tetikleyebilir.
Güneş Fırtınası, Solar Fırtına, Jeomanyetik fırtına nedir?
Güneş lekeleri olarak bilinen bölgeler, uygun filtreleme yöntemleriyle gözlemlendiği zaman etrafına göre daha soğuk olan bölgelerdir. Bu alanlarda oluşan yüksek manyetik alan güneş püskürtüleri ve kütle fırlatılması için gereken uygun şartlar sağlanır. Güneş lekeleri, döngüsünü 11 yıl gibi bir zamanda tamamlamaktadır. Güneş döngüsünün uzayın durumu üzerinde büyük etkisi vardır ve Dünya’nın iklimi üzerinde de önemli bir etki yapar. Güneş etkinliğinin minimumda olduğu dönemler soğuk hava sıcaklıklarıyla, normalden daha uzun süren güneş döngüleri de daha sıcak hava sıcaklıklarıyla ilişkilendirilir. Güneşte bulunan hidrojen çekirdeklerinin füzyonla helyuma dönüşmesi sonucu (saniyede 600 milyon ton) 15-20 bin kilometre uzunluğunda aleveler ortaya çıkar. Güneşte meydana gelen püskürmeler ve patlamalar sonucu, yüksek enerjili parçacıkların dünyaya isabet etmesi üzerine oluşan doğa olayına güneş fırtınası (Solar Fırtına) denir.
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