Dünyayı etkisi altına alacak dev manyetik fırtına geliyor

Rus bilim adamları, yaklaşan fırtınanın dünya genelinde insanlarda baş ağrısına ve baş dönmesine neden olabileceğini iddia ediyor. Ayrıca jeomanyetik fırtına dünyadaki güç hatlarını etkileme kapasitesine ulaşacak, bazı insanlarda uyku bozukluğu gözlemlenebilir.

NASA bünyesi altında faaliyet yürüten Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO)'da dünyamızda jeomanyetik fırtınaya neden olacak güneşteki koronal deliği gözlemledi.

Jeomanyetik fırtınanın etkisinin 14 Mart'ta hissedileceği, 18 Mart'ta ise en yüksek seviyelerde olacağı ve Mart ayı içinde etkisinin devam edeceği bildirildi.

Uzmanlar haberleşme sistemleri etkilenebilir

Uzmanlar Güneş lekesinden kopan manyerik fırtınanın GPS ve haberleşme sistemlerini etkileyebileceğini aktarıyor. Ve etki edecek başlıca alanları sıralıyor. Bınlar; Uydu arızaları, Radyo iletişimi, Elektrik şebekeleri, boru hatları, Manyetik sapmalar'da olabilir.

Mayetik Fırtınalar insanda baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk etkisi gösterebilir

Yapılan son araştırmalara göre insanların yüzde 50'den fazlası manyetik fırtınaların atkilerini hissedebiliyor.

Manyetik fırtınaların insan üzerinde görülen bazı etkileri ise şöyle;

Kalp atışında hızlanma

Stres hormonlarında artış

Migreni tetikler, baş ağrısı, eklem ağrısı, baş dönmesi

Kronik hastalıkları tetikleyebilir.