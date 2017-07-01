Einstein ve Hawking'i solladı

11 yaşındaki Hint asıllı ingiliz vatandaşı Arnav Sharma, mensa IQ testinde ulaşılabilecek en yüksek derece olan 162 skorunu elde etti.

Böylelikle Sharma, aynı testte 160 puan alan Almanya doğumlu teorik fizikçi Albert Einstein ve İngiliz fizikçi ve astronom Stephen Hawking gibi dünyanın en parlak beyinlerini geçmeyi başardı.

Reading bölgesinde yaşayan Sharma, birkaç hafta önce girdiği teste hiç hazırlık yapmadığını söyledi. (Ntv)