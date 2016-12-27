Elektronik sigaralar, ısınınca daha zararlı!

Geleneksel sigaranın hızla popülerleşen alternatifi elektronik sigaraların da bir miktar zehirli kimyasal taşıdığı yeni bir haber değil. Ancak bu miktar birçok değişkene bağlı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) bile yüzlerce aparatı, farklı aromaları ve nikotin seviyeleri olan e-sigaraları düzene sokmakta kafası karışık görünüyor.

Araştırmada formaldehit, akrolein, propilen oksit ve daha önce tespit edilmeyen glisidolün de içinde bulunduğu kayda değer seviyede 31 zehirli kimyasal tespit edildi. Akrolein, sigaralarda da bulunan bitkileri öldürmek için kullanılan bir herbisit. Glisidol ise propilen oksit gibi potansiyel bir kanserojen. Formaldehit ise bilindiği gibi tütün endüstrisinin en meşhur kanserojeni. Bunlar ve diğer toksinler e-sigaranın devamlı kullanımla yirminci çekişten sonra ısınmasıyla birkaç kat arttı. Yani yüksek sıcaklıklar, daha zararlı yayımlar anlamına geliyor.

Bu bulgular duman halkası yapma becerinizden vazgeçmeniz anlamına gelmiyor, ancak ne soluduğunuzu bilmeniz elektronik sigara üreticilerinin daha az zararlı cihazlar üretmesine yardımcı olabilir. Bu arada daha az toksin çekerek de rahatlayabilirsiniz. Araştırmanın yazarlarından Hugo Destaillats durumu en basit şekliyle özetliyor: “Sigaralar aşırı sağlıksız. E-sigaralar ise sadece sağlıksız.”