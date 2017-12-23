Elon Musk, Falcon Heavy roketiyle Mars’a göndereceği Tesla Roadster’ın fotoğraflarını paylaştı
Elon Musk SpaceX’in uzaya göndereceği ilk Falcon Heavy roketiyle birlikte Tesla Roadster’ı uzaya gönderecek.
- star.com.tr
Elon Musk‘ın şirketlerinden birisi olan SpaceX, dikey iniş ve kalkış yapabilen, dünyanın ilk tekrar kullanılabilir roketi Falcon 9’u geliştirmişti. Tekrar kullanılabilmesi sayesinde büyük maliyet avantajı sağlayan Falcon 9, Turksat 6A ve 6B uydularını da uzaya gönderecek. SpaceX’in bir projesi olan Falcon Heavy ise Mars’a gitmeyi hedefliyor.
A Red Car for the Red Planet https://t.co/PakS3rvp5C pic.twitter.com/440bvUHJeO— SpaceX (@SpaceX) 22 Aralık 2017
3 adet güçlendirilmiş Falcon 9 ‘motor’una sahip olacak olan Heavy, 2018‘in yaz aylarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Uçuşun başarıyla gerçekleşirse geliştirme aşamalarına tam gaz devam edilecek olan roket, birkaç yıl içerisinde Mars yolculukları için kullanılabilir hale getirilecek.
Birkaç gün önce de Elon musk Mars'a gönderececeği Falcon Heavy Roketinin resmini paylaşmıştı
Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X— Elon Musk (@elonmusk) 20 Aralık 2017
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