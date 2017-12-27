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Elon Musk açıkladı. Tesla'dan elektrikli pickup geliyor

Elon Musk’tan Tesla’nın Model Y’den sonra bir kamyonet yapacağı duyurusu geldi. Tesla CEO'su Musk, Twitter aracılığıyla şirketin gelecekte elektrikli bir pickup yapacağını doğruladı.

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Bir takipçisinin Twitter üzerinden “Lütfen, elektrikli kamyonete ihtiyacımız var” yazması üzerine takipçisine cevap yazan Musk, “Model Y’den hemen sonra bir kamyonet yapacağıma söz veriyorum. Temel tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” dedi. 
 
 
Musk, Twitterdan gelen sorulara cevap vermeye devam ederken kamyonetin boyut bakımından Ford’un F-150 boyutuyla aynı ya da biraz daha büyük olacağını söyledi. Ayrıca kamyonetin önemli bir özelliğe daha sahip olacağını söyledi fakat özelliğin ne olduğunu açıklamadı. 
 
 
Milliyet'in haberine göre, Mayıs ayında yapılan bir açıklamada Model Y’nin 2020 yılında tanıtılacağını söylenmişti. Bu modelinde Model Y’den sonra tanıtılacağını düşününce, bu modelin kısa zaman içerisinde karşımıza çıkmayacağı düşünülüyor.

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