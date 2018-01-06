Elon Musk, Donald Trump'ı uzayda koloni kurmak için ikna etmeye çalıştı

Elon Musk'ın, SpaceX'in uzayda koloni kurma planı için ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD'de büyük tartışma yaratan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" başlıklı kitapta yer alan iddiaya göre SpaceX'in kurucusu Musk, Trump'ın seçilmesinden hemen sonra kendisiyle temasa geçerek uzayda koloni kurma çalışmaları için destek istedi.

Business Insider'da yer alan haberde, Musk'ın Trump'a SpaceX'in projelerini ve Mars'ta koloni kurma planlarını anlattığı belirtildi.

İnsanlığın kurtuluşu için uzayda koloni kurulması gerektiğini savunan Musk, geçen ay paylaştığı Twitter mesajında "Ay üzerinde bir üssümüz olmalı ve Mars'a astronotlar göndermeliyiz" diye yazmıştı.

ABD Başkanı Trump da, kısa bir süre önce ulusal uzay programında ilerleme sağlanması gerektiğini söylemiş, geçen yıl mart ayında da NASA için yıllık 20 milyar dolarlık bütçeyi onaylamıştı. NASA'nın da 2033 yılına kadar Mars'a insan gönderme planı üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Tesla'nın elektrikli otomobili Amerika kıtası rekorunu kırmıştı

Amerika kıtasını elektrikli otomobille geçme rekoru, Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla Motors'un ürettiği Model 3 aracıyla kırıldı.

ABD'de yayın yapan "The Drive" dergisinde yer alan habere göre, dergi editörlerinden Alex Roy, araç sahibi Daniel Rozelle ile birlikte Los Angeles'tan New York'a 50 saat 16 dakika ve 32 saniyede ulaşmayı başardı.

Los Angeles'ın hemen dışında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Redondo Sahili'nden 28 Aralık'ta yola çıkan ekip, 30 Aralık'ta Atlantik Okyanusu kıyısındaki New York şehrine vardı.

Ekibin Amerika kıtasını bir uçtan diğerine kat eden yolculuğu, elektrikli bir araçla yapılmış en hızlı yolculuk oldu.

Önceki rekor yine Alex Roy önderliğindeki bir ekip tarafından, şirketin bir başka elektrikli otomobil modeli Model S ile kırılmıştı.