Elon Musk: Mars'ta 1 milyon insan yaşayacak

Güney Afrika asıllı bir ABD'li olan Elon Musk, hem bir mucit ve mühendis hem de büyük bir girişimci. Tesla Motors'un kurucularından olan Elon Musk'ın son yıllarda en çok ses getiren ve heyecan yaratan işi ise kurduğu uzay taşımacılığı şirketi Spacex. Bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya indirmeyi başaran ilk özel sektör şirketi olan SpaceX'in amaçlarından birisi de Mars'ta bir koloni kurabilmek.

Elon Musk, Stanford'da başladığı uygulamalı fizik doktorasını bir yazılım projesi geliştirmek için iki gün sonra bırakmış ve geliştirdiği bu yazılımı yaklaşık 350 milyon dolara satmayı başarmış bir isim. İnsanlığın geleceğini en çok etkileyecek 3 konu olarak; inernet, temiz enerji ve uzayı gören Musk yaşayan en büyük mucitlerden ve girişimcilerden biri olarak görülüyor.

Bu dahi ismin önümüzdeki seneler için oldukça şaşırtıcı öngörüleri var. Bunların en önemli olanları ise şöyle:

2018: İnsanlar tekrar kullanılabilir roketlerle uzaya uçabilecekler.

2024: Yapay zeka insanlar için gerçek bir tehdit oluşturacak.

2025: Tesla, Apple kadar değerli hale gelecek.

2025: İnsanlık Mars'a ayak basacak.

2027: Yeni üretilen tüm araçların yarısından fazlası elektrikli olacak.

2033: Güneş ana güç kaynağı haline gelecek.

2037: Arabalar artık bir direksiyona sahip olmayacak.

2040: İnsalık Mars'a bir şehir kurup gezegeni kolonize edecek.

2040: Yapay zeka her alanda insanı tamamen geride bırakacak.

2060: Yaklaşık 1 milyon insan Mars'ta yaşıyor olacak.