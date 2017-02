Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek

Çalışanlarından gelen mesajlar ve Uber’e yapılan boykot sonucu 200.000’den fazla kullanıcının hesabını silmesinin ardından dün Uber CEO’su Travis Kalanick, Donald Trump’la görüştüğünü ve artık Ekonomik Danışma Konseyi’nin çalışmalarına katılmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından konseyin bir diğer önemli ismi Elon Musk’ın da istifa edebileceği konuşuluyordu zira Elon Musk’ın seyahat yasağına karşı yeterince tepki göstermediğini düşünen Tesla müşterileri Model 3 ön siparişlerini iptal etmeye başlamıştı. Henüz bu hareket Uber’e yapılan boykot kadar ciddi boyutlara ulaşmasa da yaygınlık kazanması halinde Model 3’ün beklenen etkiyi yaratmaması söz konusuydu.

Elon Musk ise tüm bu boykot tehditlerine ve eleştirilere Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi ve konuşulanın aksine görevinden ayrılmayacağını duyurdu. Konseye ABD ve dünya için önemli konularda fikir bildirmek için katıldığını belirten Musk, yapılacak olan toplantıda bu yeni düzenlemeye ilişkin itirazlarını bildireceğini ve yeni çözüm önerileri arayacaklarını dile getirdi.

Elon Musk’ın tam açıklaması ise şu şekilde:

“Aralık ayında, ülkemiz ve dünya için önemli olduğunu düşündüğüm konularda geri bildirim sağlamak için Başkanlık Danışma Forumuna katılmayı kabul ettim. Yarınki toplantıda ben ve diğerleri göç konusunda alınan son karara karşı itirazları belirtecek ve politikadaki değişiklikler için öneri sunacağız. Danışma konseyleri sadece tavsiye ve katılım sağlar, yani idarenin yaptığı eylemlerle aynı görüşte olduğu anlamına gelmez. Hedeflerim, dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak ve insanlığın çok gezegenli bir medeniyet haline gelmesine yardımcı olmak ve bunun sonucunda yüz binlerce iş alanı yaratarak herkes için daha ilham verici bir gelecek ortaya çıkarmak. Bu toplantıya katılımıma itiraz edenlerin bakış açısını anlıyorum, ancak şu anda kritik konularda katılım göstermenin daha da iyiye hizmet edeceğine inanıyorum”

Regarding the meeting at the White House: pic.twitter.com/8b1XH4oW6h