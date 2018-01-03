Elon Musk Zuma adlı gizli bir yükü Falcon 9 ile uzaya gönderecek

Elon Musk, Zuma kod adlı yüklü Falcon 9 roketini daha 15 Kasım 2017'de göndermeyi planlamıştı, ancak SpaceX şirketi başka bir müşteri için gerçekleştirilen yeni bir yük testi verilerinin incelenmesi için başlatma tarihini ileri bir zamana ertelemişti.

SpaceX Falcon 9 roketi, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'inden (KSC) 5 Aralık Cuma günü ABD hükümeti adına Taşınan Zuma uydusu'nu gönderecek.

Falcon 9 roketi, bir zamanlar Apollo Ay Misyonu'nun başlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nin tarihi Pad 39A üssünden kalkacak. 2014 yılında SpaceX, bu fırlatma kompleksini kullanmak için 20 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.