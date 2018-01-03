Elon Musk Zuma adlı gizli bir yükü Falcon 9 ile uzaya gönderecek
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, ABD Hükümeti adına gizli bir görev için Zuma kod adlı yükü Falcon 9 roketi ile Dünya'nın yörüngesine göndermeye hazırlanıyor.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Elon Musk, Zuma kod adlı yüklü Falcon 9 roketini daha 15 Kasım 2017'de göndermeyi planlamıştı, ancak SpaceX şirketi başka bir müşteri için gerçekleştirilen yeni bir yük testi verilerinin incelenmesi için başlatma tarihini ileri bir zamana ertelemişti.
SpaceX Falcon 9 roketi, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'inden (KSC) 5 Aralık Cuma günü ABD hükümeti adına Taşınan Zuma uydusu'nu gönderecek.
Falcon 9 roketi, bir zamanlar Apollo Ay Misyonu'nun başlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nin tarihi Pad 39A üssünden kalkacak. 2014 yılında SpaceX, bu fırlatma kompleksini kullanmak için 20 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.
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